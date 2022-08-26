Не пропустите! Меривялья удивит своими творческими кафе и эко-мастерской

„Проводить домашние кафе в Мервялья — это давняя традиция, которая воплощается в жизнь уже седьмое лето подряд. Есть сады и кафе, которые тоже уже в седьмой раз откроют свои ворота и двери, но есть и новые участники. Домашние кафе Меривялья не ограничиваются только едой и напитками, здесь также пройдут увлекательные занятия для детей, мастерские и презентации книг. И всё это будут проводить сами члены общины Меривялья“, — сказал заместитель старейшины Пирита Кайдо Саарнийт.

В Меривялья гостей ждут известные места, такие как домашнее кафе Karikakra и прославившаяся своими пиццами Armilda. Свои двери также откроет Дом художеств (Kunstikodu), где вкусную выпечку гостям будет предлагать художница Анне Роолахт, и там же можно будет приобрести ее авторские украшения. Кроме того, свои двери распахнут Lounge 3, „Зеленое ателье“ (Roheline ateljee), и, например, в книжном кафе Palgasõdur каждые полчаса будут проходить презентации новых книг.

Традиционно в парке Меривялья место для своей палатки найдет и районная управа Пирита. Также открыть для себя День домашних кафе приглашает и зарубежный гость — знакомящая с миром экомаркировки Европейского союза выставка-мастерская на колесах, которая пройдет в Таллинне впервые.

Найти кафе будет легко, так как в конце улиц расположены указатели, а все кафе обозначены опознавательными знаками домашних кафе Меривялья.

День кафе состоится при любой погоде, кафе будут открыты с 11.00 до 17.00. Больше информации можно получить на сайте общества Меривялья или в Facebook.

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