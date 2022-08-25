Эстонские стартапы рапортуют об абсолютных рекордах(2)
За первые шесть месяцев этого года эстонские стартапы достигли рекордного оборота в 958 миллионов евро. Также местные стартапы привлекли и рекордные инвестиции в размере одного миллиарда евро.
Согласно базе данных Startup Estonia, сегодня в Эстонии действует 1439 стартапов, 50 из которых были созданы в этом году. Больше всего новых стартапов было основано в области финансовых технологий (зарегистрировано восемь новых стартапов), программное обеспечение для бизнеса (семь новых компаний) и экологические технологии (пять новых стартапов).
Руководитель Startup Estonia Эве Пеэтерсон, отметила, что эстонские стартапы характеризует глобальный охват.
„Рынок Эстонии очень мал, то есть с самого начала взоры наших местных стартапов прикованы к крупным международным рынкам. Это, безусловно, усложняет старт, но в перспективе является одним из важнейших факторов глобального успеха наших технологических компаний. Конечно, развитию стартапов также способствуют государственная политика, хорошая международная репутация Эстонии, сильная экосистема, а также накопленный опыт и предыдущие истории успеха“, — сказала Пеэтерсон.
За первые шесть месяцев 2022 года стартап-компании увеличили общий оборот до рекордных 958 млн евро, что на 68% больше по сравнению с первым полугодием прошлого года, когда общий оборот стартап-сектора составил 571 млн евро.
Наибольший оборот в первом полугодии текущего года был у стартапов Bolt (466,9 млн евро), Veriff (32 млн евро), Swappie (25,7 млн евро), Comodule (18,6 млн евро) и Starship Technologies (16,4 млн евро). Ежеквартально представленные Налогово-таможенным департаментом данные по налогу с оборота предоставленные на основании деклараций по НДС могут отличаться от данных годового отчета, но они дают наилучший возможный обзор текущей ситуации и роста сектора.
По данным Налогово-таможенного департамента Эстонии, в первом полугодии стартапы уплатили государству налогов на рабочую силу в общей сложности 83,4 млн евро. Это на 46% больше, чем год назад, когда было выплачено 57 млн евро. Крупнейшими плательщиками налога на рабочую силу были Bolt (13,8 млн евро), Wise (11 млн евро), Veriff (3,7 млн евро), Starship Technologies (2,1 млн евро) и Monese (1,8 млн евро).
За первые шесть месяцев этого года эстонские стартапы привлекли один миллиард евро инвестиций, было совершено 44 сделки, а средний размер ивестиции составил 22,9 миллионов евро. 28 стартапов привлекли инвестицию в размере более миллиона евро.
По словам Кайди Руусалепп, президента объединяющего стартапы общества Eesti Asutajate Selts, местные стартапы умело планируют свой международный рост, но, что более важно, реализовывают планы роста.
„Привлеченный капитал позволил нанять больше талантов, которые управляют и поддерживают расширение бизнеса. Бизнес стартапов глобален и сектор не зависит от проблем той или иной страны или региона. Наши бизнес-модели позволяют выходить на рынки или сегменты клиентов, где есть благоприятная почва для роста. Это умный и масштабируемый сектор, который годами добивается успеха. Цифры — это просто печать отличной работы и современности наших бизнес-моделей“, — сказала Руусалепп.
Крупнейшие инвестиции в первой половине 2022 года были привлечены Bolt (628 млн евро), Veriff (89 млн евро), Starship Technologies (87,4 млн евро), Glia (40,9 млн евро) и Eurora Solutions (37,7 млн евро).
В первой половине 2022 года также зафиксировано три продажи стартапов. В марте LHV Group купила стартап EveryPay, нового владельца также обрели стартапы Stebby и Supervaisor.
В первой половине этого года на счёт эстонцев добавилось два новых „единорога“. Veriff стал „единорогом“ в январе, Glia — в марте. Таким образом, в настоящее время в Эстонии существует десять „единорогов“, т.е. стартап-компаний, ценность которых превышает один миллиард долларов: Skype, Playtech, Wise, Bolt, Pipedrive, Zego, ID.me, Gelato, Veriff и Glia.