25.08.2022, 19:15
Джокович снялся с US Open. Он не может въехать в США из-за отсутствия прививки от коронавируса
ФОТО: | Xinhua News Agency.All Rights Reserved
21-кратный чемпион „Больших шлемов“ Новак Джокович снялся с US Open.
„К сожалению, в этот раз я не смогу приехать в Нью-Йорк. Спасибо моим болельщикам за сообщения, полные любви и поддержки. Удачи коллегам-игрокам!
Я буду поддерживать форму и положительный настрой и ждать возможности снова выступить. Скоро увидимся, мир тенниса!“ – написал серб.
Джокович не может принять участие, так как не привит от коронавируса и ему закрыт въезд в США. Центр по контролю и профилактике заболеваний накануне обновил правила и оставил в силе обязательную вакцинацию для приезжих.
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