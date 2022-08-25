ФОТО | В Риге снесен последний элемент памятника в парке Победы — рухнул 79-метровый обелиск

Подготовительные работы к сносу памятника начались в понедельник, 22 августа. Территория вокруг памятника была огорожена, власти призвали не приходить к месту проведения работ. На месте событий наблюдалось скопление полицейских.

Проведение акций протеста не было согласовано. С 22 августа в окрестностях памятника в парке Победы полиция по разным причинам задержала 27 человек

Дискуссия о необходимости снести памятник в Пардаугаве была начата в обществе почти сразу после военного вторжения в Украину. И если до 24 февраля 2022 года инициативы снести мемориал казались малоосуществимыми, то уже в мае этого года демонтаж памятника поддержали три первых лица государства: спикер Сейма, президент и премьер-министр. 20 мая состоялось и многотысячное шествие „За освобождение от советского наследия“ от памятника Свободы к памятнику в Пардаугаве.

12 мая Сейм в срочном окончательном чтении за законопроект, предусматривающий прекращение действия 13-й статьи латвийско-российского договора, обеспечивающего сохранность мемориальных сооружений. Таким образом Сейм снял юридическое препятствие на пути к сносу памятника в Пардаугаве. Непосредственно решение снести памятник в Пардаугаве Сейм принял 16 июня этого года, утвердив в окончательном чтении Закон „О запрете экспонирования объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, и их демонтаже на территории Латвийской Республики“. Закон предусматривает снос не только монумента в Риге, но и памятников, мемориальных досок и объектов, посвященных советскому оккупационному режиму и армии.

В законе установлен срок сноса памятника — объект должен быть демонтирован до 15 ноября 2022 года. Чтобы процесс демонтажа уложился в сроки, законодатели в виде исключения упростили процедуру проведения Рижской думой конкурса на исполнение строительных работ. Название компании, которой доверен снос памятника, до сих пор не названо — из соображений безопасности.

Сумма расходов на демонтаж памятника — 2,1 млн евро. Планируется, что государство будет финансировать около 50% от общих расходов на демонтаж. Также планируется использовать собранные на платформе ziedot.lv пожертвования — 268 383 евро. Эти средства предусматривается потратить на уборку территории после демонтажа.