На Запорожской АЭС сработали системы безопасности

Глава ВГА Энергодара объяснил срабатывание системы безопасности на Запорожской АЭС пожаром на окружающей территории, вызванным обстрелом со стороны ВСУ.

„Сообщаю, что, по предварительной информации, вследствие массированного обстрела со стороны ВСУ, которое продолжалось с минувшей ночи, произошло массовое возгорание поля и подлеска. Это привело к короткому замыканию в сети. Показатели энергосистемы полностью просели“, — заявил он.

На место выехали аварийные службы, работы по восстановлению подачи электричества уже выполнены.

Российские войска контролируют южную и центральную части Запорожской области — это больше половины ее территории. Среди крупных городов, находящихся в этой зоне, — Бердянск, Мелитополь, Васильевка, Энергодар (там находится Запорожская АЭС). Областной центр находится под контролем Украины.

В российском Минобороны утверждают, что Запорожская АЭС „подвергается систематическому обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины“ с середины июля. По данным ведомства, удары наносятся из „реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и с использованием беспилотных летательных аппаратов“. Также Москва неоднократно опровергала обвинения, что на территории АЭС якобы находятся российские тяжелые вооружения.

В то же время в Киеве предупреждали, что ВСУ могут „перебить“ линии электропередачи, с помощью которых Россия может попытаться переподключить Запорожскую АЭС на Крым. „Я думаю, это будет правильным решением с точки зрения Украины — перебить им линии, которые они собираются подключать. Думаю, наши вооруженные силы будут готовы это сделать, если возникнет необходимость“, — говорил глава украинской госкомпании „Энергоатом“ Петр Котин.

Глава „Энергоатома“ пояснял: чтобы переключить АЭС на Крым, нужно полностью отключить ее от украинской энергосистемы и перевести „на линии, которые соединяют Крым, — это подстанция в Джанкое, с Каховской станцией, а уже она соединяется с Запорожской станцией“.