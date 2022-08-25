Жертвами обстрела российской армией станции Чаплино стали 25 человек

Число жертв обстрела железнодорожной станции и жилого сектора в поселке Чаплино Днепропетровской области российскими войсками составило 25 человек, двое погибших - дети. Об этом сообщил в четверг, 25 августа, заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По его словам, 11-летний мальчик погиб под завалами дома, а 6-летний ребенок - в автомобиле, загоревшемся рядом со станцией. В общей сложности от обстрела пострадал 31 человек, добавил Тимошенко.

Поисково-спасательные работы завершены

Поисково-спасательные работы в поселке были завершены утром. Среди тех, кто получил телесные повреждения, - 10 мирных жителей, в том числе двое детей, сообщила Генпрокуратура Украины. Несколькими часами ранее президент Украины Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи в Совете Безопасности ООН, заявил, что ранены около 50 человек.

Минобороны РФ: Удар был „по воинскому эшелону“

Минобороны РФ признало, что российские войска нанесли удар ракетой „Искандер“ по железнодорожной станции в Чаплино. В ведомстве утверждают, что „в результате прямого попадания по воинскому эшелону“ были убиты „свыше 200 военнослужащих резерва ВСУ“ и уничтожены „10 единиц военной техники, следовавших в зону боевых действий на Донбассе“.

Обстрел в День независимости Украины

Ракетные удары по станции Приднепровской железной дороги Чаплино были нанесены 24 августа - в годовщину провозглашения независимости Украины. Вскоре после обстрела Зеленский заявил, что горят „четыре пассажирских вагона“. Украинский президент предупредил, что число погибших может увеличиться.

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