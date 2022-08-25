Правительство одобрило законопроект о реформе рынка электроэнергии и отправляет его на рассмотрение парламенту(5)
Правительство одобрило законопроект о реформе рынка электроэнергии, позволяющий в течение следующих четырех лет предоставлять бытовому потребителю электроэнергию в качестве универсальной услуги по контролируемой цене. Поскольку речь идет о срочной реформе, правительство ходатайствовало о созыве Рийгикогу на экстренное заседание 31 августа до начала осенней сессии парламента. Об этом говорится на сайте Коммуникационного бюро правительства.
„Война России в Украине резко повысила цены на энергию. Это коснулось каждого жителя Эстонии. Правительство хочет до начала отопительного сезона гарантировать бытовым потребителям уверенность в том, что они не должны беспокоиться по поводу невозможности прогнозировать рост счетов за электричество. Благодаря реформе энергетического рынка правительство хочет создать для бытовых потребителей и квартирных товариществ возможность с 1 октября 2022 до конца апреля 2026 года покупать электроэнергию по контролируемой производственной цене, то есть в качестве универсальной услуги“, - сказала премьер-министр Кая Каллас.
Министр предпринимательства и информационных технологий Кристьян Ярван отметил, что благосостояние многих семей было затронуто резким ростом цен на энергию, поэтому государство должно вмешаться. „Биржевая цена и цена фиксированного пакета становятся все дороже, часть потребителей не успела зафиксировать действующие для них расценки в благоприятный момент, поэтому мы пришли к таким бытовым потребителям на помощь с универсальной услугой, которая позволит взять счета за электричество под контроль. Предстоящая зима будет сложной, и мы не можем бросить людей в беде, поможем им как более доступными электропакетами, так и пособиями на энергию“, - добавил он.
Реформа энергетического рынка вменит в обязанность государственному предприятию Eesti Energia с октября текущего года продавать бытовым потребителям и посредникам электричество по универсальной цене. В соответствии с проектом поправок к законам о рынке электроэнергии и конкуренции, создаются условия для запуска универсальной услуги. Другие продавцы электричества также могут предлагать своим клиентам универсальную услугу, они получат право покупать необходимое для этого электричество у государственного производителя электроэнергии.
Универсальная услуга – это, по сути, электропакет, к которому могут добровольно присоединиться все частные потребители и квартирные товарищества. Законопроект подразумевает, что продавец электричества не может требовать с потребителя штраф за расторжение договора, если тот решит перейти со своего прежнего пакета на универсальную услугу. Универсальная услуга, согласно законопроекту, будет действовать четыре года, но потребитель при желании может отказаться от нее и раньше.
Законопроект не регулирует цену услуги, ее может утвердить Департамент конкуренции после вступления закона в силу и представления дочерним предприятием Eesti Energia Enefit Power ценовой заявки. Окончательная цена, которую предложат потребителю, будет состоять из расходов на производство энергии, разумной прибыли производителя и расходов продавца энергии, связанных с продажей. Цена должна выясниться не позднее конца сентября.
В среду, 31 августа, в Рийгикогу пройдет первое чтение законопроектов, связанных с рынком энергии
По предложению правительства спикер Рийгикогу Юри Ратас созвал внеочередную сессию 31 августа в 16:00. На повестке дня первое чтение двух законопроектов: инициированный правительством проект закона о внесении изменений в Закон о рынке электроэнергии и в Закон о конкуренции, а также инициированный правительством проект закона о внесении изменений в Закон об организации энергетического хозяйства.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ВКонтакте, Одноклассниках или Twitter.