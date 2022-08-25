Правительство одобрило законопроект о реформе рынка электроэнергии и отправляет его на рассмотрение парламенту

„Война России в Украине резко повысила цены на энергию. Это коснулось каждого жителя Эстонии. Правительство хочет до начала отопительного сезона гарантировать бытовым потребителям уверенность в том, что они не должны беспокоиться по поводу невозможности прогнозировать рост счетов за электричество. Благодаря реформе энергетического рынка правительство хочет создать для бытовых потребителей и квартирных товариществ возможность с 1 октября 2022 до конца апреля 2026 года покупать электроэнергию по контролируемой производственной цене, то есть в качестве универсальной услуги“, - сказала премьер-министр Кая Каллас.

Министр предпринимательства и информационных технологий Кристьян Ярван отметил, что благосостояние многих семей было затронуто резким ростом цен на энергию, поэтому государство должно вмешаться. „Биржевая цена и цена фиксированного пакета становятся все дороже, часть потребителей не успела зафиксировать действующие для них расценки в благоприятный момент, поэтому мы пришли к таким бытовым потребителям на помощь с универсальной услугой, которая позволит взять счета за электричество под контроль. Предстоящая зима будет сложной, и мы не можем бросить людей в беде, поможем им как более доступными электропакетами, так и пособиями на энергию“, - добавил он.

Реформа энергетического рынка вменит в обязанность государственному предприятию Eesti Energia с октября текущего года продавать бытовым потребителям и посредникам электричество по универсальной цене. В соответствии с проектом поправок к законам о рынке электроэнергии и конкуренции, создаются условия для запуска универсальной услуги. Другие продавцы электричества также могут предлагать своим клиентам универсальную услугу, они получат право покупать необходимое для этого электричество у государственного производителя электроэнергии.