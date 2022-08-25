ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Заседание Нарвского городского собрания

Повестка дня:

1. Установление предельных ставок расходов на жилое помещение при назначении пособия по бедности (ME023).

2. Назначение исполнителя и утверждение самофинансирования проекта „Проектирование и строительство нарвского городского футбольного пневмохолла“ (OE063).

3. Установление права застройки на часть недвижимости, находящейся в собственности города Нарвы, в пользу Narva Beach OÜ (OE052).

4. Дача согласия на проведение государственной закупки „Поиск поставщика услуг приюта для животных в городе Нарва“ с различиями, предусмотренными чатью 2 § 137 и частю 6 § 141 Закона о государственных закупках (OE062).

5. Оставление без инициирования стратегической оценки экологических воздействий детальной планировки участка Narva Metskond 103 (OE059).

6. Инициирование составления детальной планировки земельного участка Elektrijaama tee 59e (OE058).

7. Инициирование составления и утверждение исходного задания программы отходного хозяйства города Нарвы на период 2023 – 2029 гг (OE060).

8. Утверждение списка местных дорог г. Нарва (OE061).

9. Безвозмездная передача находящейся в городе Нарве по адресу Tuule 13 недвижимости городу Нарве (OE054).

10. Безвозмездная передача находящейся в городе Нарве по адресам Kalda 7a, Jõesuu 2 и Jõesuu 18c недвижимости городу Нарве (OE055).

11. Ответ на запрос членов Городского осбрания „О расселении общежития Вестервалли 17“ (01.07.2022 nr 2-21/6525) отвечает мэр города К. Райк (13.07.2022 nr 1.27/6525-2).

12. Ответ на запрос членов Городского осбрания „Поставка по строительсиву теннисных кортов“ (01.07.2022 nr 2-21/6526) отвечает мэр города К. Райк (12.07.2022 nr 1.27/6526-2).

13. Ответ на запрос членов Городского осбрания „О восстановлении дорожных покрытий“ (01.07.2022 nr 2-21/6527) отвечает мэр города К. Райк (15.07.2022 nr 1.27/6527-2).

14. Ответ на запрос членов Городского осбрания „О проекте народной инициативы“ (01.07.2022 nr 2-21/6528) отвечает мэр города К. Райк (14.07.2022 nr 1.27/6528-2).