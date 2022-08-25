В день рождения таллиннского трамвая после реставрации открылась легендарная инсталляция

По словам вице-мэра Мадле Липпус, отреставрированный объект является важным дополнением к общественному пространству Таллинна – произведения искусства делают городскую среду более осмысленной.

„Это произведение имеет очень высокую художественную ценность, и пару лет назад Таллинн участвовал в процессе взятия объекта под охрану в качестве памятника. Очень радует, что объект был отреставрирован в соответствии с указаниями художника, и что он был вновь открыт в знаменательный день – спустя 29 лет после создания инсталляции“, - отметила Липпус.

„В Таллинне трамваи обслуживают горожан уже на протяжении 134 лет. Достойный монумент поможет помнить о давней и важной роли трамвая в обслуживании жителей города, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм. – К сожалению, есть города, которые еще десятилетия назад посчитали трамвай устаревшим и отказались от этого вида транспорта. В Таллинне это тоже рассматривалось, но, к счастью, не реализовалось. Из всех видов общественного транспорта Таллинна трамвай, несомненно, самый надежный, быстрый, эффективный и экологичный“.

Скульптура „Таллиннский трамвайный объект“, созданная пионером эстонского звукового и кинетического искусства Каарелем Курисмаа, была изготовлена в 1993 году к 105-летию трамвайного движения. Первоначальная версия инсталляции взята из кукольного фильма киностудии „Таллинфильм“ „Trammivasikas“ («Озорник“) 1983 года (сценарист Пауль-Ээрик Руммо, режиссер и художник Каарель Курисмаа). В 2020 году „Таллиннский трамвайный объект“ был объявлен памятником культуры.