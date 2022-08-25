Неэстонцы сталкиваются с банковским или инвестиционным мошенничеством в три раза чаще эстонцев(3)
Опрос, проведенный по заказу Союза банков Эстонии, исследовательской компанией Norstat, показал, что 35% жителей Эстонии, или более 460 000 человек, лично сталкивались с банковским или инвестиционным мошенничеством. За год число тех, кто имеет личный контакт с мошенниками, увеличилось на треть. Почти все жители Эстонии осознают опасность мошенничества, но, к сожалению, каждый месяц жертвами становятся десятки людей. По сравнению с прошлым годом осведомленность о признаках опасности несколько снизилась.
Осведомленность неэстонцев о мошенничествах несколько выше, чем среди эстонцев. 97% неэстонцев слышали о нечестных схемах, а среди эстонцев только 89% знакомы с этой темой. Основным источником информации по этой тематике для эстонцев являются СМИ, а для неэстонцев — личный контакт. Информацию на эту тему из СМИ получили 48% неэстонцев и 67% эстонцев. Таким образом, можно сделать вывод, что через каналы массовой информации информация о мошенничестве хуже доходит до неэстонских носителей языка.
Зато 67% неэстонцев лично сталкивались с банковским и инвестиционным мошенничеством, а среди эстонцев — только 20%.
Жители больших городов чаще лично сталкиваются с мошенничеством: в маленьких городах и сельской местности с проблемой соприкасался лишь каждый пятый или шестой человек, а в Таллинне – почти половина. Также с мошенничеством чаще сталкиваются мужчины в возрасте 40-59 лет, и люди с более высокими доходами и неэстонцы.
„Многие жители Эстонии столкнулись с банковским или инвестиционным мошенничеством лично или это произошло с их близкими, — говорит председатель правления Союза банков Эстонии Олави Лепп. — Хотя осведомленность высока, каждый месяц десятки людей становятся жертвами мошенничества. За семь месяцев этого года без своих сбережений остались 370 человек. Самые крупные суммы ущерба достигают 100 000 евро. Мошенники чрезвычайно опытны и агрессивны, поэтому создается впечатление, что, прерывая телефонный разговор, вы ведете себя грубо или упускаете лучшую инвестиционную возможность в своей жизни. Здесь не поможет ничего кроме, как оставаться верным себе — не стоит продолжать разговор с незнакомцем, который настойчиво хочет поговорить о ваших деньгах по телефону или пытается узнать данные, необходимые для входа в интернет-банк“.
Участников исследования попросили оценить двенадцать различных признаков опасности и указать, вызывает ли какой-либо из них чувство беспокойства. Среди них были, например, запрос пин-кода по телефону, звонок с иностранного номера, навязчивый стиль общения и другие. По сравнению с прошлым годом осведомленность людей о признаках опасности несколько снизилась - в среднем распознаются только 6 из 12 признаков потенциальной угрозы. Лучше всего признаки потенциальной угрозы смогли определить люди в возрастной группе до 40 лет и люди с доходом выше среднего, в то время как пожилые, люди с более низким доходом и базовым образованием были более уязвимы.
К основным признакам возможного мошенничества можно отнести случаи, когда предполагаемый банковский работник или специалист по инвестициям не говорит по-эстонски, звонит с иностранного номера или спрашивает по телефону пароли и PIN-коды.
Как показало исследование, возникновение чувства тревоги или недоверия к звонящему у респондентов снизилось в случах, если собеседник спрашивал PIN-коды по телефону. Если в прошлом году девять из десяти человек признали это подозрительным, то в этом году – только семь из десяти.
Исследование показало, что большинство людей повесит трубку, если заподозрят мошенничество (82%), откажутся использовать ссылки или загружать программное обеспечение, отправленное по телефону (67%). Немного больше людей, чем в прошлом году, сообщат в свой банк (44% в прошлом году, в этом году 47%) и полицию (32% в прошлом году, в этом году 38%) о подозрительных действиях. Таким образом, можно сделать вывод, что не все случаи попыток выманивания денег у людей доходят до банков и полиции.