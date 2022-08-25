Неэстонцы сталкиваются с банковским или инвестиционным мошенничеством в три раза чаще эстонцев

Осведомленность неэстонцев о мошенничествах несколько выше, чем среди эстонцев. 97% неэстонцев слышали о нечестных схемах, а среди эстонцев только 89% знакомы с этой темой. Основным источником информации по этой тематике для эстонцев являются СМИ, а для неэстонцев — личный контакт. Информацию на эту тему из СМИ получили 48% неэстонцев и 67% эстонцев. Таким образом, можно сделать вывод, что через каналы массовой информации информация о мошенничестве хуже доходит до неэстонских носителей языка.

Зато 67% неэстонцев лично сталкивались с банковским и инвестиционным мошенничеством, а среди эстонцев — только 20%.

Жители больших городов чаще лично сталкиваются с мошенничеством: в маленьких городах и сельской местности с проблемой соприкасался лишь каждый пятый или шестой человек, а в Таллинне – почти половина. Также с мошенничеством чаще сталкиваются мужчины в возрасте 40-59 лет, и люди с более высокими доходами и неэстонцы.

„Многие жители Эстонии столкнулись с банковским или инвестиционным мошенничеством лично или это произошло с их близкими, — говорит председатель правления Союза банков Эстонии Олави Лепп. — Хотя осведомленность высока, каждый месяц десятки людей становятся жертвами мошенничества. За семь месяцев этого года без своих сбережений остались 370 человек. Самые крупные суммы ущерба достигают 100 000 евро. Мошенники чрезвычайно опытны и агрессивны, поэтому создается впечатление, что, прерывая телефонный разговор, вы ведете себя грубо или упускаете лучшую инвестиционную возможность в своей жизни. Здесь не поможет ничего кроме, как оставаться верным себе — не стоит продолжать разговор с незнакомцем, который настойчиво хочет поговорить о ваших деньгах по телефону или пытается узнать данные, необходимые для входа в интернет-банк“.