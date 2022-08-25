Главный редактор телеканала „Дождь“ Тихон Дзядко в интервью Delfi: о страхах, семье и Верманском саде

К этому разговору с главным редактором независимого телеканала „ Дождь “ Тихоном Дзядко я готовилась с марта, когда ходили слухи, что он приехал в Ригу. В августе он действительно оказался в Риге, откуда в эфир вернулся телеканал „Дождь“.

Тихон Дзядко родом из семьи, где слова „репрессии“, „депортация“, „расстрел“ и „диссидент“ — не пустые звуки, а пережитые на личном опыте вещи. Один из его прадедов, со стороны матери, Григорий Самойлович Фридлянд, был расстрелян в 1937 году, бабушка Зоя Крахмальникова была арестована и выслана, а родители активно участвовали в диссидентском движении СССР. Я рассказываю об этом для того, чтобы объяснить, в какой среде и обществе вырос Дзядко и что сформировало его взгляды. Именно поэтому оккупацию Латвии в 1940 году он называет оккупацией, а происходящее сейчас в России „мраком“.