Новости России
25.08.2022, 15:50

Главный редактор телеканала „Дождь“ Тихон Дзядко в интервью Delfi: о страхах, семье и Верманском саде

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Лига Стирна
Delfi.lv
ФОТО: Mārtiņš Purviņš | Delfi.lv

Можно работать, жить и растить детей, но не в своей стране. Потому что там вам грозит тюрьма или даже хуже. В марте этого года к такой реальности пришли почти все сотрудники независимых СМИ России. Многие телеканалы и радиостанции прекратили вещание, их сайты были заблокированы, а журналисты поспешили покинуть Россию, потому что недавно принятый суровый закон о дискредитации российской армии навис над всеми, как топор палача, пишет Delfi.lv.

К этому разговору с главным редактором независимого телеканала „Дождь“ Тихоном Дзядко я готовилась с марта, когда ходили слухи, что он приехал в Ригу. В августе он действительно оказался в Риге, откуда в эфир вернулся телеканал „Дождь“.

Тихон Дзядко родом из семьи, где слова „репрессии“, „депортация“, „расстрел“ и „диссидент“ — не пустые звуки, а пережитые на личном опыте вещи. Один из его прадедов, со стороны матери, Григорий Самойлович Фридлянд, был расстрелян в 1937 году, бабушка Зоя Крахмальникова была арестована и выслана, а родители активно участвовали в диссидентском движении СССР. Я рассказываю об этом для того, чтобы объяснить, в какой среде и обществе вырос Дзядко и что сформировало его взгляды. Именно поэтому оккупацию Латвии в 1940 году он называет оккупацией, а происходящее сейчас в России „мраком“.

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