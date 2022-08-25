25.08.2022, 15:50
Главный редактор телеканала „Дождь“ Тихон Дзядко в интервью Delfi: о страхах, семье и Верманском саде(7)
ФОТО: | Delfi.lv
Можно работать, жить и растить детей, но не в своей стране. Потому что там вам грозит тюрьма или даже хуже. В марте этого года к такой реальности пришли почти все сотрудники независимых СМИ России. Многие телеканалы и радиостанции прекратили вещание, их сайты были заблокированы, а журналисты поспешили покинуть Россию, потому что недавно принятый суровый закон о дискредитации российской армии навис над всеми, как топор палача, пишет Delfi.lv.
К этому разговору с главным редактором независимого телеканала „Дождь“ Тихоном Дзядко я готовилась с марта, когда ходили слухи, что он приехал в Ригу. В августе он действительно оказался в Риге, откуда в эфир вернулся телеканал „Дождь“.