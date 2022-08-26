ФОТО | Десятки автомобилей с российскими номерами припаркованы у центра Т1

По словам исполнительного директора центра Тармо Хыбе, T1 предлагает долгосрочную платную парковку в центре в сотрудничестве с компанией GoParking. „Эта услуга в первую очередь предназначена для авиапассажиров и пользуется популярностью. Многие автомобили с эстонскими и другими номерами, в том числе российскими, используют возможность долгосрочной платной парковки. Для клиентов центра парковка до трех часов бесплатна“, — пояснил Хыбе.

После вторжения России в Украину более 60 процентов граждан России прибывают в Европейский Союз через Финляндию и Эстонию, пишет сегодня ERR. Гражданам России стало сложно въезжать в Евросоюз после начала войны, так как воздушное сообщение с Россией было прекращено из-за санкций, введенных ЕС. Поэтому граждане России пользуются наземным транспортом и въезжают в Евросоюз через соседние с Россией страны.