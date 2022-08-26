26.08.2022, 12:35
ФОТО | Десятки автомобилей с российскими номерами припаркованы у центра Т1(61)
ФОТО: | Ekspress Meedia
На парковке торгового центра T1 в Таллинне стоят множество автомобилей с российскими номерами. Почему они там?
По словам исполнительного директора центра Тармо Хыбе, T1 предлагает долгосрочную платную парковку в центре в сотрудничестве с компанией GoParking. „Эта услуга в первую очередь предназначена для авиапассажиров и пользуется популярностью. Многие автомобили с эстонскими и другими номерами, в том числе российскими, используют возможность долгосрочной платной парковки. Для клиентов центра парковка до трех часов бесплатна“, — пояснил Хыбе.