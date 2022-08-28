Население Эстонии все больше беднеет. Цены перестанут расти только через год

Ни для кого не секрет, что цены заметно выросли и объясняется это в первую очередь подорожанием газа и электроэнергии. Растут цены на продукты питания, причем быстрее, чем в среднем по Европе. Что ожидает нас в будущем?

Старший экономист Swedbank Лийс Эльмик, говоря о предстоящей зиме, не питает особых надежд на то, что ситуация улучшится. „Зима будет дорогой“, - таков ее краткий вердикт. Согласно экономическим прогнозам рост цен остановится только в 2024 году. Таким образом, в нынешнем году рост цен составит около 20%, в следующем году, как ожидается, цены вырастут еще на 7%.