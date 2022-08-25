Двоюродный брат Немцова прокомментировал расследование ФСБ о смерти Дугиной

Неделю назад машину Дарьи Дугиной взорвали. В итоге Дугина погибла на месте, а ее предполагаемую убийцу нашли за два дня. По мнению ФСБ, подрыв автомобиля организовала Наталья Вовк, военнослужащая из Украины. Как многие отметили, организаторов убийства Бориса Немцова не могут найти уже больше 2700 дней.

Двоюродный брат Бориса Немцова Игорь Эйдман считает, что каждому режиму нужны свои герои.

„Было бы смешно, если бы не было так грустно, - сказал он RusDelfi. - Понятно, вся история с Натальей Вовк - это выдуманная чепуха. Они, видимо, взяли первую попавшуюся украинку, которая была с Дугиной. Я, кстати, не верю, что Дугина жила бы в таком доме, как сообщает полиция. Вряд ли бы там могли поселиться украинские беженцы. Возможно, ФСБ сама осуществила это убийство. Похоже на сознательную провокацию, чтобы создать образ страдалицы, мученицы Дарьи Дугиной.

Любому тоталитарному движению нужны герои, мученики. Есть такой нацистский герой Хорст Вессель - штурмовик, который погиб в драке с коммунистами. Вот Дарья Дугина это Хорст Вессель в юбке. (Нацист Хорст Вессель был убит активистами Коммунистической партии Германии в 1930 году. Потом партия Адольфа Гитлера стала использовать написанную им песню в качестве гимна НСДАП - прим. ред.)

Почему они не находят организаторов убийства Немцова, Политковской, Эстемировой и других правозащитников? Как говорится, в расследовании главное не выйти на самого себя. Они ничего толком и не расследуют, сажают только пешек, которые выполняли задания. Заказчики абсолютно неприкосновенны“.