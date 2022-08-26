Футбольный клуб „Левадия“ и Delfi начали совместную работу

Как официальный информационный партнер „Левадии“, Delfi предлагает клубу возможность рекламировать свои домашние игры и другую важную информацию на новостном портале. „Левадия“, в свою очередь, предлагает Delfi выход на отечественную футбольную сцену, и отныне логотип Delfi можно будет увидеть как на игровой форме„Левадии“, так и на рекламных щитах, рядом с полем

Менеджер по маркетингу „Левадии“ Ален Степанян считает, что начавшееся сотрудничество будет полезным для обеих сторон: „Мы очень рады, что нашли синергию с Delfi для развития „Левадии“ как бренда и приближения эстонского клубного футбола к более широкой целевой группе. И Delfi, и „Левадия“ являются лучшими брендами в своих областях в странах Балтии, и мы считаем, что слияние двух таких успешных брендов открыло возможность для обеих сторон расти более эффективно и быстрее. Добавление сильного партнера имеет большое значение в новую эру „Левадии!“

„Для нас большая часть сотрудничать с одним из самых титулованных клубов Эстонии, - признается главный редактор русскоязычного Delfi, Андрей Шумаков. - Как вы знаете, летнее время - это время трансферов в футболе. Уверен, что наш „трансфер“ будет полезен и успешен для обеих сторон. Это должно порадовать ту часть нашей аудитории, которая всегда хотела получать быструю и эксклюзивную информация об эстонском футболе“.

Основанный в 1998 году футбольный клуб „Левадия“ является одним из самых успешных футбольных клубов Эстонии. Клуб 10 раз становился чемпионом Эстонии. Кроме того „Левадии“ принадлежит рекорд Эстонии по количеству побед в кубке Эстонии (10 раз), а так же клуб 8 раз выигрывал Суперкубок Эстонии.

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