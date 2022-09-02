Почему в Германии не сносят советские монументы?

В наших группах Facebook и на различных форумах люди задаются вопросом, почему в Нарве снесли советские монументы, а в Берлине есть Трептов-парк, в центре города стоят памятники советским солдатам. То же самое в центре Вены. В чем разница?

Почему немцы и австрийцы не сносят советские монументы совершенно понятно. У них существует комплекс вины за начало Второй мировой войны, за вторжение в СССР. Конечно, тут есть и монументы жертвам советской оккупации, есть музей Штази. Но немцы не могут себе позволить снести советские танки, так как у них внутренний барьер. У стран Балтии и восточноевропейских стран комплекса вины нет. Они не являлись агрессором. Это Советский Союз пришел на эстонскую землю, где совершал преступления против человечности. Эстонцы не захватывали Псков и не устраивали там резню, а немцы устраивали.

Есть ли в Германии дискуссия по сносу советских монументов?

Этой дискуссии особо нет. Есть отдельные голоса, что пора бы от этого отказаться. Но не на высоком уровне. Нет схватки между партиями. Я думаю, ничего в ближайшее время сносить не будут. Другой вопрос, что в этом году было определенное напряжение между путинистами и украинцами. Полиция на 9 мая все позапрешала, чтобы не было противостояния толп. Да, люди собирались в Трептов-парке, там же собирались российские оппозиционеры. Но полиция не давала вывешивать флаги, также ограничивала антикремлевские акции. Все прошло спокойно. После напряжения 9 мая активная деятельность путинистов прекратилась.