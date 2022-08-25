Почему Таранд все еще был не в Минске? МИД: он должен был уехать на будущей неделе

Индрек Таранд, имеющий значительный опыт в политике и международных отношениях, вчера уволился с работы в Министерстве иностранных дел из-за вождения в нетрезвом виде. Это означает, что вакансия замглавы посольства Эстонии в Минске останется незаполненной - Таранд планировал отправиться в Беларусь в начале следующей недели, чтобы представлять там нашу страну.

В июле, когда объявили о новой должности Таранда, ожидалось, что он приступит к работе в столице Беларуси с 1 августа. Сталкивался ли Таранд за это время с какими-либо проблемами, которые не позволили ему начать работу в запланированное время?

Глава отдела по связям с общественностью Министерства иностранных дел Михкель Тамм сообщил Delfi, что Таранд должен был отправиться в Беларусь в августе, в начале грядущей недели. „Не было никаких личных, технических или связанных с документами проблем“, — прокомментировал он и добавил, что замена Таранду пока не найдена.

Криминальная степень опьянения

В ночь на среду в 1:30 ночи на площади Исландии в центральном районе Таллинна правоохранители проверили водителя транспортного средства с подозрением на опьянение. Это был Индрек Таранд, дипломат и заместитель главы посольства в Минске.

Вчера вышедший из вытрезвителя Индрек Таранд заявил в общении с журналистами, что даже не садился за руль пьяным. По данному инциденту в полиции заявили лишь следующее: „По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 424 Уголовного кодекса, которая касается управления автомобилем, внедорожником или трамваем в состоянии алкогольного опьянения“. Получит ли Таранд штраф или какое-либо другое наказание, на данный момент неизвестно „Процессуальные действия еще продолжаются, и о точном наказании говорить рано“, — сообщили Delfi в прокуратуре.