„Когда за мной приехала КаПо, на мне было только полотенце“. Как правительство демонтировало Нарвский танк в страхе перед новой Бронзовой ночью

16 августа, вторник, семь часов утра. 43-летний житель Нарвы Станислав Максимов, успев разве что обмотать бедра полотенцем, открыл дверь своей квартиры. Вошли двое незнакомых ему мужчин в униформе. Один из них показал какой-то документ и сказал Максимову пройти с ними. Хозяин дома понял, что гости прибыли из полиции и что смысла с ними спорить нет. Один из силовиков бдительно наблюдал за мужчиной, пока тот надевал нижнее белье и одежду.

Максимов разве что успел сказать жене, что скоро вернется. Но вернулся он только через 36 часов, вечером в среду.

В подъезде их ждал третий полицейский. Они приказали Максимову сесть в машину и отвезли его в арестный дом в Йыхви.

По дороге ему удалось отправить сообщение коллеге, что на работе его сегодня не будет. Затем ему приказали перевести телефон в авиарежим. В тюрьме мобильный и вовсе забрали.

Максимова и его вещи тщательно обыскали. Однажды даже надели наручники.

Нарвитянин услышал, что его задержали на основании двух правовых документов. Во-первых...