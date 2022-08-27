„Когда за мной приехала КаПо, на мне было только полотенце“. Как правительство демонтировало Нарвский танк в страхе перед новой Бронзовой ночью(45)
Согласно секретной оценке вероятной угрозы предполагалось, что поклонники советских времен могут попытаться защитить памятник силой. Хотя после операции, которая оказалась вполне безболезненной, прошла неделя, самые глубокие последствия этого события только начинают проявляться.
16 августа, вторник, семь часов утра. 43-летний житель Нарвы Станислав Максимов, успев разве что обмотать бедра полотенцем, открыл дверь своей квартиры. Вошли двое незнакомых ему мужчин в униформе. Один из них показал какой-то документ и сказал Максимову пройти с ними. Хозяин дома понял, что гости прибыли из полиции и что смысла с ними спорить нет. Один из силовиков бдительно наблюдал за мужчиной, пока тот надевал нижнее белье и одежду.
Максимов разве что успел сказать жене, что скоро вернется. Но вернулся он только через 36 часов, вечером в среду.
В подъезде их ждал третий полицейский. Они приказали Максимову сесть в машину и отвезли его в арестный дом в Йыхви.
По дороге ему удалось отправить сообщение коллеге, что на работе его сегодня не будет. Затем ему приказали перевести телефон в авиарежим. В тюрьме мобильный и вовсе забрали.
Максимова и его вещи тщательно обыскали. Однажды даже надели наручники.