МНЕНИЕ | Евгений Ройзман и сила правды

Нельзя не напомнить, что главой Екатеринбурга Ройзман был в 2013-2018 годах, то есть во время аннексии Крыма и на фоне крепчающей диктатуры Путина. Все это время Ройзман взаимодействовал с оппозицией, встречался с Алексеем Навальным , выходил на пикеты в поддержку узников „Болотного дела“ и против присоединения Крыма, подписывал различные письма и обращения. Это придавало всем нам сил: мы видели, что бороться за правду можно и нужно, что ставленников власти можно и нужно побеждать на выборах, что мэром города может быть нормальный человек.

Важнейшим моментом в политической карьере Евгения Ройзмана стала его победа на выборах главы Екатеринбурга в сентябре 2013 года. Лишенный административных полномочий, он использовал свой высокий пост для продвижения тех ценностей, которые разделял, и этим постоянно раздражал и региональных, и федеральных строителей „вертикали власти“.

Россия пришла к авторитарной диктатуре и многие записные либералы 90-х годов превратились в ее горячих приверженцев. Тем удивительнее, что Евгений Ройзман эволюционировал в обратную сторону - из сторонника силового решения любых вопросов в приверженца либеральных, демократических и антивоенных идеалов, за которые он теперь и страдает.

Евгений Ройзман - это неотъемлемая часть современного Екатеринбурга, его достопримечательность и важнейший элемент легенды о „либеральном городе“, где все немного не так, как в другой России. У меня, как у человека, прожившего в Екатеринбурге 25 лет, есть множество воспоминаний о встречах и разговорах с Евгением - как и у тысяч, а может быть и десятков тысяч других горожан. Менялся город, менялась страна, менялся я, и менялся Евгений Ройзман . Я помню его разным - сначала суровым и жестким главой фонда „Город без наркотиков“, вокруг деятельности которого и сейчас еще много споров, потом - депутатом Государственной Думы, потом - главой города, потом - оппозиционером, стоящим в пикете.

Рано утром 24 августа силовики пришли за Евгением Ройзманом, провели обыск и задержали бывшего мэра Екатеринбурга по обвинению в „дискредитации“ российской армии. Символично, что случилось все это ровно через полгода после начала путинской агрессии против Украины, которую Евгений Ройзман публично осуждал с самых ее первых дней.

Моральный авторитет

В 2018 году прямые выборы главы Екатеринбурга все-таки были отменены, несмотря на недовольство большинства горожан и организованный активистами митинг. Я был одним из организаторов того митинга, выступал на нем вместе с Евгением Ройзманом, и труднее всего сейчас поверить, что в 2018 году в Екатеринбурге мог состояться митинг против решения властей, который они согласовали, который не разгоняли и после которого никого не посадили.

Евгений Ройзман ушел в отставку. Власти сделали все, чтобы больше не дать популярному политику участвовать ни в каких выборах. Тем не менее Евгений Ройзман остался лидером общественного мнения и моральным авторитетом не только в Екатеринбурге, но и для многих людей в России.

Огромная популярность Ройзмана, его широкие связи, а также остатки былой политической самобытности Екатеринбурга с его репутацией либерального города - все это создавало вокруг Евгения Ройзмана особое пространство свободы, которое до поры до времени власти боялись или просто не решались разрушить.

Надежда среди безнадежности

Тем не менее уже в 2021 году Евгений Ройзман подвергался административным штрафам и аресту за участие в акциях в поддержку Алексея Навального. Начало войны РФ против Украины окончательно изменило ситуацию и в стране, и в Екатеринбурге. Скорее всего, власти надеялись, что Ройзман просто уедет из России, но такого удовольствия он им не доставил.

За время войны он получил несколько административных наказаний, так или иначе связанных с его антивоенной позицией. И вот через полгода войны терпение властей, похоже, лопнуло окончательно. Ничего странного в этом нет. Чем безрадостнее положение на украинских фронтах, чем ближе экономический и социально-политический коллапс путинского режима, тем активнее ему приходится запугивать население России репрессиями и тщательнее контролировать потенциальных лидеров протестов.

Если Евгений Ройзман останется под арестом, это будет значить, что в России на свободе не осталось ни одного по-настоящему влиятельного среди населения лидера общественного мнения, выступающего против войны. Для меня же лично, как и для многих других екатеринбуржцев, это значит еще и то, что тот город, который мы любили, который мы строили и за который мы боролись, решили уничтожить, как уничтожают ту Россию, которую мы видели свободной, демократической и миролюбивой.

Я не сомневаюсь, что Евгений Ройзман останется собой в любом случае. Такие люди, как он, как Алексей Навальный, Илья Яшин, Лилия Чанышева и многие другие - это шанс России на нормальное будущее после Путина. Я уверен, что вернутся и традиционные пробежки с Ройзманом, и свободные выборы мэра, и мы с ним обязательно пройдем по улицам нашего города как свободные граждане свободной страны. Главное в это трудное время - не сдаваться и верить, что сила - в правде, как любит повторять Евгений Ройзман.