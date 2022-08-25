СЕГОДНЯ | Баскетбольная сборная Эстонии сразится со сборной одного из лучших баскетболистов мира

Мужская сборная Эстонии по баскетболу проведет в ближайшие дни отборочные матчам чемпионата мира 2023 года, против Словении и Финляндии

Уже сегодня сборная Эстонии сыграет в гостях со сборной Словении, в составе которой играет один из лучших баскетболистов мира Лука Дончич

Словения сыграет против Эстонии в самом лучшем составе. Из НБА в состав национальной сборной приехали Дончич, Зоран Драгич и Влатко Чанчар, а это заметное усиление. У хозяев мощный и атлетичный состав с отличным натурализованным центровым Майком Тоби.

„Словенская сборная это не только Лука Дончич. У них есть несколько человек, которые могут выйти со скамейки запасных. У Словении так много игроков, о которых можно говорить, но Дончич — самый фундаментальный“, — сказал Анри Дрелл, вингер национальной сборной Эстонии, перед матчем.

Главный тренер Словении Александр Секулич пообещал, что поблажек для сборной Эстонии не будет. У Словении хорошие шансы на выход в финальную часть ЧМ-2023, и нет смысла допускать осечки.

„Играем на полную катушку. Мы полностью уважаем Эстонию. Как я уже сказал, Эстония выступила хорошо - они легко выиграли у Боснии и Герцеговины. С Литвой тоже была напряженная игра, хотя ни у одной из команд не было основного состава. Кроме того, Эстония вышла во второй раунд отборочного турнира чемпионата мира, это о многом говорит“, - сказал Секулич.

На этой неделе Эстония проведет очередной отборочный матч ЧМ, в воскресенье в Таллинне примет сборную Финляндию. Главное событие для национальной сборной, это финальная часть ЧЕ, который стартует для Эстонии 2 сентября в Милане.