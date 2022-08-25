Баскетбольная сборная Эстонии крупно проиграла действующему чемпиону Европы

Сборная Эстонии начала очень активно и даже какое-то время вели в счете (12:5), но за несколько минут, хозяева совершили мощный рывок и переломили ход встречи. После второй четверти словенцы уже уверено вели в счете (56:38).

В третьей четверти эстонские баскетболисты смогли одержать победу, но отрыв в счете оставался слишком большим (77:63). Четвёртая четверть снова осталась за хозяевами, а итоговой счете в матче стал 103:84.

Лучшим в составе хозяев стал один из лучших баскетболистов мира Лука Дончич (25 очков).

Лучшим в составе сборной Эстонии стал Керр Крийза, набравший 14 очков.

После семи игр в группе J, лидируют Германия и Финляндия (по 6 побед), следом идёт Словения (5), Израиль (3), Швеция и Эстония (по 2). В финальную части турнира из группы выйдут три сборные.

Следующий игру в отборочном этапе чемпионата мира, сборная Эстонии проведет уже в это воскресенье, на домашней арене Саку-суурхалль, против сборной Финляндии.

До матча:

Мужская сборная Эстонии по баскетболу проведет в ближайшие дни отборочные матчам чемпионата мира 2023 года, против Словении и Финляндии

Уже сегодня сборная Эстонии сыграет в гостях со сборной Словении, в составе которой играет один из лучших баскетболистов мира Лука Дончич

Словения сыграет против Эстонии в самом лучшем составе. Из НБА в состав национальной сборной приехали Дончич, Зоран Драгич и Влатко Чанчар, а это заметное усиление. У хозяев мощный и атлетичный состав с отличным натурализованным центровым Майком Тоби.

„Словенская сборная это не только Лука Дончич. У них есть несколько человек, которые могут выйти со скамейки запасных. У Словении так много игроков, о которых можно говорить, но Дончич — самый фундаментальный“, — сказал Анри Дрелл, вингер национальной сборной Эстонии, перед матчем.

Главный тренер Словении Александр Секулич пообещал, что поблажек для сборной Эстонии не будет. У Словении хорошие шансы на выход в финальную часть ЧМ-2023, и нет смысла допускать осечки.