Очень ловкая схема! 4 года тюрьмы за изнасилование... а футболист просто уехал играть в Саудовскую Аравию

Преступник отправится не за решётку, а в путешествие. Это вообще законно?

Мина не смирился с отказом

Карьера 26-летнего нападающего Санти Мины этим летом претерпела неожиданный поворот. Воспитанник „Сельты“, отыгравший несколько лет в составе „Валенсии“, продолжит свой спортивный путь в Саудовской Аравии. Бывшего игрока испанской молодёжки арендовал клуб „Аль-Шабаб“, приютивший также аргентинца Эвера Банегу, поляка Гжегожа Крыховяка и нигерийца Альфреда Н’Диая, пишет Sportbox.

Возможно, кому-то могло бы показаться, что переезд испанца в самом расцвете сил на Ближний Восток — шаг весьма странный. Но, по правде говоря, выбора у Мины не было: в противном случае ему грозил тюремный срок. Именно такое наказание за сексуальное насилие над девушкой футболисту в мае вынес суд Альмерии.

Неприглядная история произошла с игроком летом 2017 году. Неподалёку от ночного клуба, а именно — в фургоне своего коллеги Давида Гольдара, Мина повстречал женщину, которая ему очень приглянулась. Предложив переспать с ним, самоуверенный испанец получил неожиданный отказ и вынужден был покинуть транспортное средство. Однако мириться с происходящим представлявший „Валенсию“ форвард не пожелал и вернулся, попытавшись взять женщину силой.

Поняв, что лёгкие ухаживания переросли в подсудное непотребство, любвеобильные футболисты попытались откупиться. As сообщает, что жертве предложили 400 тысяч евро, но, судя по всему, заглушить горе девушки деньгами не удалось. Адвокаты пострадавшей отметили, что она была вынуждена уехать в другой город, взяв отпуск на год.

„Нанёс серьёзный ущерб“

Испанский суд встал на сторону неназванной дамы. Владелец автофургона Гольдар отделался испугом, а вот Мина получил сполна. Спортсмену присудили штраф в 50 тысяч евро, запретили приближаться к жертве на расстояние менее 500 метров в ближайшие 12 лет, а также дали четыре года тюрьмы.