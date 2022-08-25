Правда ли, что Украина попросила Польшу переименовать одну из улиц Варшавы в честь Степана Бандеры?

В этой цепочке реакций явно недоставало ответа хотя бы одного из внешнеполитических ведомств двух стран. И он последовал. Сначала 17 августа замминистра иностранных дел Польши Марцин Пшидач (чья подпись якобы стоит под вторым письмом) заявил, что такой документ никогда не появлялся в его министерстве, а „лингвистические ошибки явно указывают на потенциальных авторов этой провокации“. А в опубликованном 18 августа твите официальной страницы МИД Польши говорилось: „В сети циркулируют поддельные письма министерств иностранных дел Украины и Польши о переименовании улицы в Варшаве. Фейковая информация была распространена в Telegram пророссийскими хактивистами, которые также распространяли контент о якобы депортации украинцев из Польши“.

Под пророссийскими хактивистами, по-видимому, имеются в виду авторы канала „Джокер ДНР“. И действительно, публикация, появившаяся на канале 17 июня, весьма напоминает по почерку августовский кейс. В ней тоже можно было увидеть „инсайдерский“ скан письма Дмитрия Кулебы в польский МИД, на этот раз с „просьбой депортировать из Польши всех украинских беженцев-мужчин возрастом от 18 до 60 лет для отправки тех на фронт“. Как несложно догадаться, и эта новость оказалась фейковой.