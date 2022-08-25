ФОТО | Полиция ищет пропавшего 21-летнего Дмитрия. Его жизнь может быть в опасности

Дмитрий сегодня утром ушел из своего дома в Ахтме, и на основании собранной до сих по информации жизнь мужчины может быть в опасности.

Полиция проверила окрестности его дома и различные возможные места пребывания, но до сих пор мужчину найти не удалось. На основании собранной на данный момент информации он может передвигаться как в Ахтме, так и в Кохтла-Ярве.

Дмитрий среднего телосложения, его рост - 170 см, у него короткие темные волосы.

Полиция просит всех, кто видел соответствующего описанию мужчину или знает о его местонахождении, сообщить об этом по номеру экстренной помощи 112.