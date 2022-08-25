Шакил О′Нил: Земля – плоская, я летел 20 часов на самолете и не перевернулся

„Это теория. Это всего лишь теория, нас многому учат. Это всего лишь теория.

Сегодня я летел 20 часов на самолете из США в Австралию. Я не перевернулся и не летел вниз головой.

Говорят, что Земля вращается. Я живу на озере уже 30 лет и ни разу не видел, чтобы озеро двигалось влево или вправо“, – сказал Шак.

Когда один из ведущих сказал, что из США в Австралию можно добраться с обоих побережий, Шак ответил: „Все равно это прямая линия“.

Баскетболист не стал уточнять, шутит ли он или действительно в это верит, пишет Sports.ru.

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