В разных городах Эстонии произошли попытки взлома. Двери ломали и взломщики, и спасатели

В День восстановления независимости из места проведения концерта в Пайде поступил сигнал тревоги, сообщавший о взломе. На месте происшествия выяснилось, что доски люка, ведущего на сцену, сломаны и дверь открыта. Поскольку доски были сломаны недавно и подозрительных личностей рядом не было, можно предположить, что сработавшая сигнализация спугнула взломщика.

Ломать двери были вынуждены и спасатели, отреагировавшие на сигнал пожарной тревоги: чтобы потушить пожар, им надо было проникнуть в квартиру в Таллинне и в офисное здание в Раквере. Люди в этих инцидентах не пострадали. „Очень важно следить за тем, чтобы, когда вы уходите из дома, на включенной плите не оставалась еда и на мягких поверхностях не лежали электроприборы. В данных случаях причины пожаров были именно такими“, – объяснил Тууль.