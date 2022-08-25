Гасите свет! Maxima предпринимает решительные шаги по снижению затрат на электроэнергию(12)
В течение последних трех лет одна из крупнейших сетей розничной торговли в Эстонии ищет пути снижения затрат на энергию в долгосрочной перспективе и одновременного уменьшения воздействия на окружающую среду. В этом году в магазинах, на производстве, на центральном складе и в офисе Maxima еще активнее велась деятельность в этом направлении.
„Электроэнергия составляет значительную часть ежедневных расходов розничной сети, и в долгосрочной перспективе постоянно высокая цена на электроэнергию может начать сказываться и на наших ежедневных расходах. Поэтому в течение последних трех лет мы искали различные способы контроля расходов на электроэнергию внутри компании“, – сказала руководитель отдела маркетинга и связей с общественностью Maxima Eesti Тийа Шапель. В начале этого года розничная сеть начала делать еще более существенные шаги, деятельность в этом направлении ведется на протяжении всего года.
„В первом полугодии этого года мы перенастроили климатические системы наших магазинов, продолжая соблюдать нормативные температуры торговых помещений, которые составляют 18 градусов на складах и 19 градусов в торговом зале. К концу года мы еще больше оптимизируем температуру в магазинах и часы работы различных климатических систем, поскольку это заметно влияет на наши расходы на электроэнергию“, – рассказала Шапель.
Уже на протяжении некоторого времени торговая сеть оставляет включенным на ночь в торговых залах своих магазинов только эвакуационное освещение, освещение холодильников и морозильников выключается, а для обеспечения стабильной температуры на ночь закрываются шторы холодильников. Одна из крупнейших торговых сетей Эстонии также начала уменьшать наружное освещение своих магазинов. Например, в определенные часы ночи гаснет освещение на парковках магазинов Maxima.
„Поскольку многие рекламные щиты в наших магазинах сегодня работают на светодиодах, мы обычно не выключаем их на несколько часов по ночам, потому что эффект затрат не такой уж большой, но в недели с высокими ценами на электроэнергию мы недавно начали использовать и эту меру для краткосрочного энергосбережения“, – добавила Шапель.
Как правило, летом в 83 магазинах Maxima по всей Эстонии отключаются все системы центрального отопления, но при необходимости выполняется вентиляция и охлаждение помещений. „При высоких ценах на электроэнергию гораздо выгоднее вместо охлаждения оптимизировать температуру в магазинах в пределах разрешенной нормы, что мы и сделали в этом году“, – подчеркнула представитель Maxima Eesti.
Что касается долгосрочных мер по энергосбережению, то, например, во всех реновированных за последние три года или новых магазинах Maxima в Эстонии внедрила экологические системы с более широкими возможностями рекуперации тепла, чем раньше. „Другими словами, мы можем использовать остаточное тепло здания либо для нагрева воды для бытовых нужд, либо направить в вентиляцию с целью отопления“, – пояснила Шапель.
Наряду с этим, Maxima Eesti ввела в торговых залах тех же магазинов значительно более экологичное светодиодное освещение. „Сегодня оно имеется примерно в десяти магазинах Maxima по всей Эстонии, а в ближайшие несколько месяцев количество этих магазинов увеличится до более чем 30, что составит более трети наших магазинов в Эстонии“, – подчеркнула представитель розничной сети.
Совсем недавно торговая сеть полностью перешла на светодиодное освещение в двух круглосуточных таллиннских торговых залах XXX Maxima – в Хааберсти и Линнамяэ. „Благодаря этому, например, в магазине Хааберсти мы сократили расходы на электроэнергию для освещения торгового зала на 25%“, – отмечает Шапель. Среди 21 магазина, которые будут добавлены в августе и сентябре, имеется шесть магазинов XX и 15 магазинов X по всей Эстонии, в которых будет заменено около 3400 светильников.
Шапель также отметила, что поскольку на холодильники и морозильники приходится довольно большая доля расходов на электроэнергию в магазинах Maxima, розничная сеть начала переходить в своих магазинах на два различных типа холодильного оборудования, которое, с одной стороны, является значительно более экологичными, а с другой стороны, положительно влияет на кошелек как компании, так и потребителя.
„Например, пять лет назад наш магазин Maxima XXX в Хааберсти стал первым магазином концерна Maxima во всей Балтии, где стали использовать холодильное оборудование на основе CO2. В отличие от старого оборудования, которое выделяет тысячи эквивалентов CO2, холодильное оборудование на основе CO2 производит минимальные выбросы“, – сказала представитель Maxima Eesti.
При этом они более экономичны, чем старое холодильное оборудование, что снижает затраты на электроэнергию на 10%. Такое холодильное оборудование на основе CO2 используется в супер- и гипермаркетах Maxima, то есть в магазинах XX и XXX в Эстонии, которых всего 25. „В небольших домашних магазинах формата X, которых насчитывается 58, с 2018 года мы начали переходить на холодильное оборудование на основе системы водяного контура (water loop)“, – сказала Шапель.