Гасите свет! Maxima предпринимает решительные шаги по снижению затрат на электроэнергию

Как правило, летом в 83 магазинах Maxima по всей Эстонии отключаются все системы центрального отопления, но при необходимости выполняется вентиляция и охлаждение помещений. „При высоких ценах на электроэнергию гораздо выгоднее вместо охлаждения оптимизировать температуру в магазинах в пределах разрешенной нормы, что мы и сделали в этом году“, – подчеркнула представитель Maxima Eesti.

„Поскольку многие рекламные щиты в наших магазинах сегодня работают на светодиодах, мы обычно не выключаем их на несколько часов по ночам, потому что эффект затрат не такой уж большой, но в недели с высокими ценами на электроэнергию мы недавно начали использовать и эту меру для краткосрочного энергосбережения“, – добавила Шапель.

Уже на протяжении некоторого времени торговая сеть оставляет включенным на ночь в торговых залах своих магазинов только эвакуационное освещение, освещение холодильников и морозильников выключается, а для обеспечения стабильной температуры на ночь закрываются шторы холодильников. Одна из крупнейших торговых сетей Эстонии также начала уменьшать наружное освещение своих магазинов. Например, в определенные часы ночи гаснет освещение на парковках магазинов Maxima.

„В первом полугодии этого года мы перенастроили климатические системы наших магазинов, продолжая соблюдать нормативные температуры торговых помещений, которые составляют 18 градусов на складах и 19 градусов в торговом зале. К концу года мы еще больше оптимизируем температуру в магазинах и часы работы различных климатических систем, поскольку это заметно влияет на наши расходы на электроэнергию“, – рассказала Шапель.

„Электроэнергия составляет значительную часть ежедневных расходов розничной сети, и в долгосрочной перспективе постоянно высокая цена на электроэнергию может начать сказываться и на наших ежедневных расходах. Поэтому в течение последних трех лет мы искали различные способы контроля расходов на электроэнергию внутри компании“, – сказала руководитель отдела маркетинга и связей с общественностью Maxima Eesti Тийа Шапель. В начале этого года розничная сеть начала делать еще более существенные шаги, деятельность в этом направлении ведется на протяжении всего года.

Что касается долгосрочных мер по энергосбережению, то, например, во всех реновированных за последние три года или новых магазинах Maxima в Эстонии внедрила экологические системы с более широкими возможностями рекуперации тепла, чем раньше. „Другими словами, мы можем использовать остаточное тепло здания либо для нагрева воды для бытовых нужд, либо направить в вентиляцию с целью отопления“, – пояснила Шапель.

Наряду с этим, Maxima Eesti ввела в торговых залах тех же магазинов значительно более экологичное светодиодное освещение. „Сегодня оно имеется примерно в десяти магазинах Maxima по всей Эстонии, а в ближайшие несколько месяцев количество этих магазинов увеличится до более чем 30, что составит более трети наших магазинов в Эстонии“, – подчеркнула представитель розничной сети.

Совсем недавно торговая сеть полностью перешла на светодиодное освещение в двух круглосуточных таллиннских торговых залах XXX Maxima – в Хааберсти и Линнамяэ. „Благодаря этому, например, в магазине Хааберсти мы сократили расходы на электроэнергию для освещения торгового зала на 25%“, – отмечает Шапель. Среди 21 магазина, которые будут добавлены в августе и сентябре, имеется шесть магазинов XX и 15 магазинов X по всей Эстонии, в которых будет заменено около 3400 светильников.

Шапель также отметила, что поскольку на холодильники и морозильники приходится довольно большая доля расходов на электроэнергию в магазинах Maxima, розничная сеть начала переходить в своих магазинах на два различных типа холодильного оборудования, которое, с одной стороны, является значительно более экологичными, а с другой стороны, положительно влияет на кошелек как компании, так и потребителя.

„Например, пять лет назад наш магазин Maxima XXX в Хааберсти стал первым магазином концерна Maxima во всей Балтии, где стали использовать холодильное оборудование на основе CO2. В отличие от старого оборудования, которое выделяет тысячи эквивалентов CO2, холодильное оборудование на основе CO2 производит минимальные выбросы“, – сказала представитель Maxima Eesti.

При этом они более экономичны, чем старое холодильное оборудование, что снижает затраты на электроэнергию на 10%. Такое холодильное оборудование на основе CO2 используется в супер- и гипермаркетах Maxima, то есть в магазинах XX и XXX в Эстонии, которых всего 25. „В небольших домашних магазинах формата X, которых насчитывается 58, с 2018 года мы начали переходить на холодильное оборудование на основе системы водяного контура (water loop)“, – сказала Шапель.