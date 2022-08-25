Новые таланты! Эстонская пловчиха установила юниорский рекорд

Предыдущий рекорд Эстонии среди юниоров - 2.02,56, принадлежал Лаурике Линт в 2018 году и Элине Партыка в 1999 году.

Тем не менее, Элине Партыка по-прежнему принадлежит лучшее время Эстонии на дистанции 200 метров вольным стилем со временем 2:00,64 минуты, которое она показала на Олимпийских играх 2008 года в Пекине.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ВКонтакте, Одноклассниках или Twitter.