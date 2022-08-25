25.08.2022, 10:11
Новые таланты! Эстонская пловчиха установила юниорский рекорд
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В Австралии стартовал чемпионат страны на короткой воде, в ходе которого воспитанница спортивного клуба Audentes Каролин Виктория Котсар установила новый рекорд Эстонии среди юниоров на дистанции 200 метров вольным стилем со временем 2.02,49.
Предыдущий рекорд Эстонии среди юниоров - 2.02,56, принадлежал Лаурике Линт в 2018 году и Элине Партыка в 1999 году.
Тем не менее, Элине Партыка по-прежнему принадлежит лучшее время Эстонии на дистанции 200 метров вольным стилем со временем 2:00,64 минуты, которое она показала на Олимпийских играх 2008 года в Пекине.
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