Украинцев, пытающихся попасть в Эстонию через Россию, все чаще отправляют обратно

„Мать и дочь не пустили. Говорят, они провели в России почти три месяца. Это слишком долго“, — написал в социальных сетях член волонтерского объединения Rubikus о людях, которым не разрешили въехать в Эстонию. „У меня сейчас одну девушку не пропустили! Она покинула Украину 24 февраля. Сказали, что она слишком долго находилась в РФ“, — рассказал другой волонтер. „Семья выехала из Украины в Россию в мае — их не пустили через Нарвскую границу“, — еще одна история от волонтера. „У меня сегодня не пропустили из-за ребенка без документов, у него только справка из роддома. Родился в конце января“, — читаешь следующее сообщение.