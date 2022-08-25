Новости Эстонии
25.08.2022, 12:51

Украинцев, пытающихся попасть в Эстонию через Россию, все чаще отправляют обратно

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Желающих пересечь границу в Нарве и приехать в Эстонию немало. Однако всех тщательно проверяют, а некоторым въезд в страну не разрешают
Желающих пересечь границу в Нарве и приехать в Эстонию немало. Однако всех тщательно проверяют, а некоторым въезд в страну не разрешают
ФОТО: Tiit Blaat | Ekspress Meedia

Те же самые люди, которым запрещен въезд в Эстонию, могут однако без проблем въезжать в Европейский союз через другие страны, например, Финляндию, - пишет Eesti Päevaleht.

„Мать и дочь не пустили. Говорят, они провели в России почти три месяца. Это слишком долго“, — написал в социальных сетях член волонтерского объединения Rubikus о людях, которым не разрешили въехать в Эстонию. „У меня сейчас одну девушку не пропустили! Она покинула Украину 24 февраля. Сказали, что она слишком долго находилась в РФ“, — рассказал другой волонтер. „Семья выехала из Украины в Россию в мае — их не пустили через Нарвскую границу“, — еще одна история от волонтера. „У меня сегодня не пропустили из-за ребенка без документов, у него только справка из роддома. Родился в конце января“, — читаешь следующее сообщение.

Международные волонтерские сети, такие как Rubikus, поддерживают связь через государственные границы с помощью социальных сетей и помогают украинцам, бежавшим через Россию, добраться до Европы, при необходимости, покупая им билеты. У людей из активной зоны боевых действий Украины, которые остались по ту сторону линии фронта, нет другого пути бегства от войны, кроме как через Россию. А если ты находишься в России, то один из самых простых способов попасть в Европу – через Эстонию, особенно для тех, кто добрался до Ленинградской области.

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