Что случилось? В Эстонии сократились ожидаемая продолжительность жизни и годы здоровой жизни

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Марин Тасуя, ожидаемая продолжительность жизни имела тенденцию роста с 1995 по 2020 год, однако в последние годы под влиянием пандемии рост этого показателя замедлился. „Ожидаемая продолжительность жизни как у мужчин, так и у женщин сократилась из-за чрезвычайно высокой смертности в прошлом году и упала до уровня восьмилетней давности. У мужчин ожидаемая продолжительность жизни сократилась больше, чем у женщин“, — сказала Тасуя.

По сравнению с 2020 годом ожидаемая продолжительность жизни у эстонских мужчин стала короче на год и семь месяцев, ожидаемая продолжительность жизни женщин сократилась при этом на год и четыре месяца, однако по регионам изменения отличаются. „В городских регионах ожидаемая продолжительность жизни за год снизилась подобно среднему по Эстонии, т.е. на полтора года, однако в сельских регионах этот показатель снизился почти на два года. По сравнению с 2020 годом ожидаемая продолжительность жизни не снизилась у женщин Вильяндиского и Хийуского уездов“, — рассказала ведущий аналитик.

Как и в случае с ожидаемой продолжительностью жизни, сократилась и продолжительность здоровой жизни. На основании данных 2021 года здоровыми мужчины проживают 54,9 года, а женщины — 58 лет. „Таким образом, по сравнению с предыдущим годом, в будущем жизнь без ограничений по здоровью у эстонских мужчин будет на семь месяцев короче, женщины проживут здоровыми на полтора года меньше. При рассмотрении различных групп населения выясняется, что больше всего годы здоровой жизни сократились у людей с более низким уровнем образования и у людей, проживающих в городских регионах“, — добавила ведущий аналитик.