В „Нымме Калью“ перешел африканец, который не играл в официальных играх более двух лет

Джебор играл в основном в различных арабских клубах, но также сделал себе имя в португальской премьер-лиге, где в сезоне 2014/2015 принял участие в 14 матчах за „Риу Аве“. По данным Transfermarkt, свою последнюю официальную игру он сыграл в январе 2020 года, когда представлял клуб „Дабба Аль-Фуджайра“ в Премьер-лиге Объединенных Арабских Эмиратов. Джебор забил 12 голов в 18 играх за сборную Либерию.

„Я очень счастлив быть в Эстонии, меня хорошо приняли, и здесь прекрасная обстановка. Первые впечатления от коллектива очень хорошие, дух у всех сильный, работа ведется с удовольствием. Я благодарен президенту клуба, который делает все с душой и является прекрасным человеком. Я хочу помочь команде своим опытом и сделаю все возможное, чтобы результаты оправдали ожидания“, — прокомментировал Уильям Джебор свой переход в „Калью“.

„Мы должны дать Уильяму время, чтобы освоиться, он постоянно тренируется и находится в хорошей физической форме, но в его карьере был перерыв, и сейчас у него за спиной длительное путешествие из Америки. Мы видим в нем потенциал и нападающего, который в будущем может забить много голов за Калью“, — сказал президент клуба Куно Техва.

„Когда к нам присоединилась Лилиу, у него была аналогичная ситуация в карьере, через полгода она стала лучшим бомбардиром Эстонии“, — добавила Техва.

Главный тренер „Нымме Калью“ Эдди Кардосо поприветствовал нового нападающего со следующими словами: „Мы приветствуем Уильяма в Калью. Он сильный и очень опытный нападающий, выступавший за именитые клубы по всему миру. Его опыт, безусловно, придаст нам дополнительную силу, в которой мы нуждаемся, особенно на заключительном этапе сезона Премиум-лиги“.

Видео голов Джебора за марокканский клуб „ Видад“ (2016/2017):



