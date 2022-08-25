25.08.2022, 07:27
Эстонская пловчиха установил рекорд среди юниоров на чемпионате Австралии
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В Австралии стартовал чемпионат страны, где воспитанница спортивного клуба Audentes Каролин Виктория Котсар установила новый рекорд Эстонии среди юниоров на дистанции 200 м вольным стилем со временем 2:02,49, сообщает rus.err.
Предыдущий рекорд Эстонии среди юниоров (2.02,56) принадлежал Лаурике Линт (Финляндия, 2018 год) и Элине Партыка (Кохтла-Ярве, 1999 год).
Тем не менее, Элине Партык по-прежнему принадлежит лучшее время Эстонии на дистанции 200 метров вольным стилем со временем 2:00,64 минуты, которое она показала на Олимпийских играх 2008 года в Пекине.