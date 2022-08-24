ВИДЕО | Полгода войны в Украине: факты, мифы и прогнозы. Спецэфир

Именно с отрицания украинской государственности Кремль начал войну. Накануне масштабного вторжения в феврале Владимир Путин сказал, что современную Украину придумали большевики.

В сегодняшнем стриме журналисты Би-би-си об этом и других мифах, заблуждениях и неверных прогнозах, которые звучали и в России, и в Украине, и на Западе. О слабости украинской и силе российской армии, о нерешительности Запада и быстром эффекте санкционного давления на Россию.

Такие мнения озвучивали политики, эксперты, журналисты и военные. Почему очень многие просчитались с прогнозами? Чему научила нас война? И можем ли мы понять, как и когда она может закончиться?