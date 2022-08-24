ФОТО | Завершено строительство крупнейшей в Эстонии солнечной электростанции на крыше промышленного здания(2)
Крупнейшая в Эстонии солнечная электростанция на крыше промышленного здания находится на крыше Сакуского пивоваренного завода. Солнечная электростанция с прямой линией была построена на крыше завода энергетической компанией Alexela за свой счет. Это инновационная бизнес-модель, внедренная энергетической компанией, которая для клиента означает снижение затрат на электроэнергию и выбросов СО2 без вложения средств в проектирование и технологию солнечной электростанции.
„Сакуский пивоваренный завод – это наш первый крупномасштабный проект сотрудничества, в котором мы используем новый подход. Мы инвестируем вместо клиента в строительство солнечной электростанции, начиная с этапа проектирования и решения и заканчивая запуском, и продаем ему электроэнергию дешевле рыночной цены в течение всего срока действия договора“, – сказал Айво Адамсон, исполнительный директор AS Alexela.
Адамсон также отметил, что выбор такого решения для снижения затрат на электроэнергию и уменьшения „следа“ компании – это очень разумное и рачительное решение. „Ведь мы не зря называем Alexela внутри нашей компании „энергетическим универмагом“, потому что, войдя в одну дверь, клиенты могут выбирать из широкого спектра услуг и продуктов. Таким образом, к нашему уникальному портфолио добавилось удобное решение на основе новой бизнес-модели в виде строительства солнечных электростанций, где клиенту не нужно самому инвестировать в технологию, мы делаем это за него, а клиент платит за электроэнергию меньше рыночной цены в течение всего срока действия договора. Очень многогранный экономный проект с точки зрения клиента – использовать возобновляемую солнечную энергию с пользой для себя, тем самым уменьшая свой след в виде сетевой платы и счетов за электроэнергию за счет использования зеленой электроэнергии“, – сказал исполнительный директор AS Alexela.
Солнечная электростанция, установленная Alexela на крыше Сакуского пивоваренного завода, является крупнейшим солнечным парком, установленным на крыше промышленного здания в Эстонии. Его мощность составляет 1,4 МВт, а площадь крыши – около 16 200 квадратных метров. Выработка зеленой электроэнергии солнечной электростанции, расположенной на крыше пивоваренного завода, составляет 1,1 ГВтч в год, что в дальнейшем будет покрывать треть потребности завода в электроэнергии во время пикового потребления пива, когда станция будет работать на полную мощность. На крыше установлено более 3500 панелей.
„Строительство солнечного парка имеет большое значение для Сакуского пивоваренного завода – это часть нашего пути к уменьшению воздействия на окружающую среду. Экологическая устойчивость и ответственная бизнес-деятельность очень важны для Сакуского пивоваренного завода и являются частью нашей повседневной работы. Мы вкладываем очень много ресурсов в снижение нашего влияния на окружающую среду. Но что тут скрывать, война в Украине сделала использование возобновляемой энергии актуальным и с другой стороны. Как и многие другие компании, мы также еще больше думаем о т. н. энергетической независимости, то есть о том, как производить как можно больше необходимой нам электроэнергии самостоятельно“, – сказал Яан Хярмс, член правления Сакуского пивоваренного завода.
Солнечный парк Сакуского пивоваренного завода производит 9 МВт электроэнергии в день в солнечный летний день и 4 МВт в менее солнечный летний день. По словам члена правления Сакуского пивоваренного завода, солнечный парк, который будет построен, станет приносить им выгоду немедленно. Ожидаемая годовая экономия оценивается в 17 000 евро. „Экономия наших ежедневных расходов на электроэнергию и сетевую услугу составляет до 17%, что, в свою очередь, покрывает значительную часть наших годовых потребностей в энергии. Одним словом, мы можем производить все напитки Сакуского пивоваренного завода в бутылках и кегах, или, другими словами, разливать нашу продукцию в бутылки и кеги, используя только энергию солнечного парка“, – объяснил Яан Хярмс.
Контракт между Сакуским пивоваренным заводом и Alexela на строительство солнечного парка был подписан на 20 лет. В течение срока действия договора все риски рынка электроэнергии несет Alexela. По окончании срока действия договора, то есть через 20 лет, владельцем солнечного парка станет Сакуский пивоваренный завод.