ФОТО | Завершено строительство крупнейшей в Эстонии солнечной электростанции на крыше промышленного здания

„Сакуский пивоваренный завод – это наш первый крупномасштабный проект сотрудничества, в котором мы используем новый подход. Мы инвестируем вместо клиента в строительство солнечной электростанции, начиная с этапа проектирования и решения и заканчивая запуском, и продаем ему электроэнергию дешевле рыночной цены в течение всего срока действия договора“, – сказал Айво Адамсон, исполнительный директор AS Alexela.

Адамсон также отметил, что выбор такого решения для снижения затрат на электроэнергию и уменьшения „следа“ компании – это очень разумное и рачительное решение. „Ведь мы не зря называем Alexela внутри нашей компании „энергетическим универмагом“, потому что, войдя в одну дверь, клиенты могут выбирать из широкого спектра услуг и продуктов. Таким образом, к нашему уникальному портфолио добавилось удобное решение на основе новой бизнес-модели в виде строительства солнечных электростанций, где клиенту не нужно самому инвестировать в технологию, мы делаем это за него, а клиент платит за электроэнергию меньше рыночной цены в течение всего срока действия договора. Очень многогранный экономный проект с точки зрения клиента – использовать возобновляемую солнечную энергию с пользой для себя, тем самым уменьшая свой след в виде сетевой платы и счетов за электроэнергию за счет использования зеленой электроэнергии“, – сказал исполнительный директор AS Alexela.

Солнечная электростанция, установленная Alexela на крыше Сакуского пивоваренного завода, является крупнейшим солнечным парком, установленным на крыше промышленного здания в Эстонии. Его мощность составляет 1,4 МВт, а площадь крыши – около 16 200 квадратных метров. Выработка зеленой электроэнергии солнечной электростанции, расположенной на крыше пивоваренного завода, составляет 1,1 ГВтч в год, что в дальнейшем будет покрывать треть потребности завода в электроэнергии во время пикового потребления пива, когда станция будет работать на полную мощность. На крыше установлено более 3500 панелей.