Ведущий экономист дал прогноз: когда инфляция в Эстонии вернется к минимальному показателю?

Несмотря на геополитические потрясения, энергетический кризис и высокую инфляцию, экономика стран Балтии в первой половине этого года держалась хорошо. Однако экономическая ситуация ухудшается, и мы значительно снизили прогноз роста для всех стран Балтии на следующий год. В Литве мы ожидаем экономической стагнации. Инфляция, достигшая в странах Балтии более 21%, нанесла серьёзный удар по покупательной способности домохозяйств и сильно подорвала их чувство уверенности. Однако мы ожидаем, что ослабление внутреннего и внешнего спроса начнёт постепенно снижать инфляцию.

В странах Северной Европы мы наблюдаем значительное замедление экономического роста, в то время как рынок труда, по нашему мнению, остаётся сильным. Высокая инфляция и растущие процентные ставки снижают покупательную способность домохозяйств, что, в свою очередь, замедляет рост потребления.

Европа готовится к зиме без российского газа. Энергетический кризис, война в Украине, ослабление внешнего спроса и ужесточение монетарной политики делают экономику еврозоны особенно уязвимой. Мы снизили наш прогноз роста еврозоны в следующем году до 0,5%, в основном из-за спада в экономике Германии. Германия – одна из стран, особенно сильно пострадавших от энергетического кризиса.

Хотя цены на многие сырьевые товары в последние месяцы сошли со своих пиковых значений, базовая инфляция останется высокой во второй половине года и будет постепенно снижаться в следующем году. Для борьбы с инфляцией большинство центральных банков этой осенью ещё больше ужесточат денежно-кредитную политику. Мы ожидаем, что ЕЦБ повысит ставку по депозитам до 1% и основную ставку по операциям рефинансирования до 1,25% к концу этого года. Поскольку ожидается, что быстрые темпы роста цен замедлятся, а рост еврозоны остается очень неустойчивым, мы не видим причин, по которым ЕЦБ должен продолжать повышать процентные ставки в следующем году.

Высокая инфляция, которая продолжает расти во многих странах, в сочетании с ужесточением монетарной политики центральных банков ухудшают перспективы мировой экономики. Кроме того, этой зимой ожидается обострение энергетического кризиса в Европе, что окажет разрушительное воздействие на покупательную способность домохозяйств и ударит по промышленному сектору, который зависит от природного газа. На этом фоне мы значительно ухудшили прогноз развития мировой экономики. Осенью США и еврозона столкнутся со стагнацией экономики.

Время доказать, что эстонская экономика может пережить ещё один кризис

Эстония начала год с умеренного экономического роста, но экономическая ситуация и перспективы ухудшились. Мы прогнозируем краткосрочное замедление экономического роста в ближайшей перспективе, хотя ожидается, что экономика будет расти в течение всего прогнозного горизонта 2022–2024 гг. В этом году ожидается рост экономики на 1,7% в постоянных ценах, но мы снизили наш прогноз ВВП на следующий год до 0,5%.

Торговля с Россией значительно сократилась. Падение экспорта в Россию не является серьёзной проблемой для Эстонии, поскольку её зависимость от этого рынка была довольно скромной. Общее ослабление внешнего спроса ещё больше ухудшит перспективы экспорта. Кроме того, в этом году доля Эстонии в импорте товаров из еврозоны снизилась, что может означать потерю конкурентоспособности наших экспортёров на этом рынке. Однако Эстония зависела от импорта энергоносителей из России. В то же время правительство Эстонии приняло решение прекратить импорт природного газа из России. Хотя крупнейшие поставщики природного газа в Эстонии считают, что они смогут обеспечить поставки газа предстоящей зимой и весной, а терминал СПГ, который будет построен в Палдиски, должен решить большинство региональных проблем газоснабжения, следует быть готовым к наихудшему сценарию. Наиболее уязвимыми к проблемам с поставками природного газа в Эстонии являются пищевая, лесная, бумажная и полиграфическая промышленность, энергетика и производство строительных материалов, а также ряд бизнес-услуг.