В Эстонии стартует предварительный раунд Лиги чемпионов по мини-футболу

На турнире в Таллинне пройдут матчи группы H, в которую также, помимо действующего чемпиона Эстонии „Космос“ попали, „Лученец“ (Словакия), „Блю Мэджик“ (Ирландия) и „Кардифф“ (Уэльс). Из предварительного турнира в основной турнир могут пройти только победители подгрупп, для которых соревнования продолжатся в октябре.