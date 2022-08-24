В Эстонии стартует предварительный раунд Лиги чемпионов по мини-футболу
В четверг, 25 августа, в таллиннском спортивном зале Калев стартует предварительный турнир Лиги чемпионов УЕФА по мини-футболу, где сыграют таллинский клуб FC Cosmos.
На турнире в Таллинне пройдут матчи группы H, в которую также, помимо действующего чемпиона Эстонии „Космос“ попали, „Лученец“ (Словакия), „Блю Мэджик“ (Ирландия) и „Кардифф“ (Уэльс). Из предварительного турнира в основной турнир могут пройти только победители подгрупп, для которых соревнования продолжатся в октябре.
Все желающие могут прийти на турнир. Разовые билеты на игровые дни и абонемент на весь турнир доступны на сайте Piletilev (бесплатно для детей до 7 лет (включительно)).
Расписание турнира:
25 августа, четверг
16.30 Лученец (Словакия) - Кардифф (Уэльс)
19.30 Блю Мэджик (Ирландия) - Космос (Эстония)
26 августа, пятница
16.30 Блю Мэджик (Ирландия) - Лученец (Словакия)
19.30 Космос (Эстония) - Кардифф (Уэльс)
28 августа, воскресенье
15.30 Кардифф (Уэльс) - Блю Мэджик (Ирландия)
18.30 Космос (Эстония) - Лученец (Словакия)