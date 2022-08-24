Футбол
24.08.2022, 19:02

В Эстонии стартует предварительный раунд Лиги чемпионов по мини-футболу

 
Tallinna FC Cosmos
Tallinna FC Cosmos
ФОТО: Oliver Tsupsman

В четверг, 25 августа, в таллиннском спортивном зале Калев стартует предварительный турнир Лиги чемпионов УЕФА по мини-футболу, где сыграют таллинский клуб FC Cosmos.

На турнире в Таллинне пройдут матчи группы H, в которую также, помимо действующего чемпиона Эстонии „Космос“ попали, „Лученец“ (Словакия), „Блю Мэджик“ (Ирландия) и „Кардифф“ (Уэльс). Из предварительного турнира в основной турнир могут пройти только победители подгрупп, для которых соревнования продолжатся в октябре.

Все желающие могут прийти на турнир. Разовые билеты на игровые дни и абонемент на весь турнир доступны на сайте Piletilev (бесплатно для детей до 7 лет (включительно)).

Расписание турнира:

25 августа, четверг

16.30 Лученец (Словакия) - Кардифф (Уэльс)

19.30 Блю Мэджик (Ирландия) - Космос (Эстония)

26 августа, пятница

16.30 Блю Мэджик (Ирландия) - Лученец (Словакия)

19.30 Космос (Эстония) - Кардифф (Уэльс)

28 августа, воскресенье

15.30 Кардифф (Уэльс) - Блю Мэджик (Ирландия)

18.30 Космос (Эстония) - Лученец (Словакия)

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