ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (182-й день) | В День независимости Украина подверглась интенсивным обстрелам

Ночные обстрелы украинских городов: пострадали Запорожье, Днепропетровская область и Харьков. В ночь на 24 августа российские войска обстреляли несколько украинских регионов. По данным местных властей, пострадали Запорожье, Днепропетровская область и Харьков. Никопольский район (он расположен на правом берегу Днепра, напротив оккупированной армией РФ Запорожской АЭС) четыре раза подвергался обстрелу из тяжелой артиллерии и реактивных установок залпового огня „Град“. В городе Марганец пострадали члены одной семьи, разрушены два дома, более 10 повреждены.

Обстрел Черкасской области и Харькова. Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов пишет в своем телеграм-канале, что армия РФ нанесла удар кассетными боеприпасами по селу Малая Даниловка, в результате чего повреждены частные дома и местная инфраструктура. „К сожалению, двое гражданских получили ранения“, - сообщил Сингегубов. Он добавил, что сейчас продолжается артиллерийский обстрел города Дергачи под Харьковом.

В Киеве и многих других городах страны не стихают сирены воздушной тревоги. Сообщается об обстрелах, в результате которых пострадали люди, в том числе в Днепропетровской области и в Миргороде, где, по предварительным данным, пострадал военный объект.

Президент США Джо Байден заявил, что Украина получит вооружения на 3 млрд долларов, в том числе на системы ПВО, артиллерийские системы и боеприпасы, беспилотные авиационные комплексы и радары. Кроме того, Вашингтон выделит Киеву через Всемирный банк 3 млрд долларов, которые будут направлены в бюджет.

Россия нанесла ракетный удар по Днепропетровской области. Из-под завалов спасли двоих детей. В среду днем российская ракета попала в частный жилой дом в Синельниковском районе Днепропетровской области, сообщают в Офисе президента Украины. „Под завалами оказались 2 ребенка. Их эвакуировали, дети живы! Спасибо спасателям и военным, которые берегут нашу жизнь!“, - написал в своем Telegram-канале замглавы ОП Кирилл Тимошенко.

В Днепропетровской из-за ракетного обстрела погиб 11-летний ребенок. Днем 24 августа ракета попала в частный жилой дом в Синельниковском районе Днепропетровской области, сообщил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

ВОЗ: с начала войны совершено 473 нападения на медучреждения в Украине. С момента вторжения России в Украину полгода назад было совершено 473 нападения на медицинские учреждения, в результате которых погибло почти 100 человек, заявила Всемирная организация здравоохранения.