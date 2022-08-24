Российская фигуристка планирует выступать за Израиль

14-летняя российская фигуристка Мария Дмитриева планирует представлять на международных соревнованиях сборную Израиля.

Переход россиянки Марии Дмитриевой в Федерацию фигурного катания Израиля находится в стадии оформления, сообщили РИА Новости в израильской федерации.

Дмитриева тренировалась в Санкт-Петербурге под руководством Алины Писаренко. Затем она перешла в группу Алексея Мишина, а с апреля 2022 года занимается в группе Сергея Розанова.

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). В начале июня на конгрессе ISU это решение было подтверждено. Оно носит бессрочный характер.