Российская фигуристка планирует выступать за Израиль
Российская фигуристка Мария Дмитриева намерена выступать на соревнованиях за Израиль. Об этом сообщает РИА „Новости“.
14-летняя российская фигуристка Мария Дмитриева планирует представлять на международных соревнованиях сборную Израиля.
Переход россиянки Марии Дмитриевой в Федерацию фигурного катания Израиля находится в стадии оформления, сообщили РИА Новости в израильской федерации.
Дмитриева тренировалась в Санкт-Петербурге под руководством Алины Писаренко. Затем она перешла в группу Алексея Мишина, а с апреля 2022 года занимается в группе Сергея Розанова.
Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). В начале июня на конгрессе ISU это решение было подтверждено. Оно носит бессрочный характер.