Летом на эстонских дорогах произошло много аварий с участием диких животных

Этим летом компания PZU возместила убытков в связи с происшествиями с животными на сумму более полумиллиона евро, причем самая крупная компенсация составила почти 23 000 евро.

Самый большой ущерб PZU был вызван столкновением с кабаном. Наезд на лося приводит к ущербу в среднем в размере около 10 000 евро. Всего в 16 случаях покрываемый страховкой ущерб было меньше 1000 евро. В целом в этом году PZU зарегистрировала около 470 столкновений с животными, общий ущерб составляет около 1,3 миллиона евро. В случае наезда на дикое животное ущерб транспортному средству покрывается страхованием каско.

По словам руководителя группы по рассмотрению ущерба транспортных средств PZU Kindlustus Теэта Ярва, пик происшествий с участием животных обычно приходится на осень, так как период гона у лосей и оленей приходится на сентябрь-октябрь, а у кабанов – на ноябрь-декабрь. „Однако в этом году непростым было и лето – для лесных обитателей и для автомобилей. В ДТП с мелкими животными машина обычно не получает сильных повреждений, а вот в столкновениях с крупными животными последствия могут быть серьезными, и авария может закончиться трагически и для человека“, - сказал Ярв.

Предупреждающие знаки установлены не просто так

„Если в результате столкновения с животным пострадали люди или получила повреждения машина, необходимо немедленно звонить по номеру центра спасения. В других случаях о происшествии следует сообщить в страховую компанию, а если животное ранено или погибло, позвонить на горячую линию Департамента окружающей среды по номеру 1247“, - добавил Ярв. Если водитель не уверен, столкнулся ли он с диким животным, и не может найти животное на месте происшествия или в его окрестностях, сообщить в полицию все равно стоит.