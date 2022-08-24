Кая Каллас: Эстония непоколебимо стоит плечом к плечу с Украиной, помогая ей защищаться

По словам премьер-министра Каи Каллас, в этом году Украина празднует День независимости в беспрецедентно сложных условиях, но отчаянное мужество украинцев и их готовность защищать независимость своей страны внушают и нам готовность продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока Россия не потерпит поражение, а Украина не получит обратно оккупированные территории. С начала войны в Эстонию прибыли десятки тысяч граждан Украины, вынужденных бежать от войны. „Мы помогаем приехавшим в Эстонию военным беженцам, а также продолжаем поддерживать борьбу за свободу Украины, передавая ей необходимое для обороны оружие, знания и гуманитарную помощь. Наша поддержка Украине неизменна“, - сказала Кая Каллас.

Несколько дней назад правительство Эстонии одобрило следующий пакет помощи Украине. „Мы передадим Украине новую партию оружия, в первую очередь минометы и противотанковое оружие. Также мы поддерживаем организованное Великобританией обучение для украинских вооруженных сил и в сотрудничестве с Германией передадим Украине еще один полевой госпиталь“, - сказала Каллас. „Призываю и все остальные государства продолжать оказывать Украине военную помощь“, - добавила она.

Премьер-министр Каллас подтвердила также, что Эстония продолжит прилагать усилия к тому, чтобы помогать Украине, и на международной арене. У каждого государства есть право самостоятельно принимать решения по поводу своего общества и безопасности. Мы поддерживаем Украину на пути в Европейский союз. Важно, чтобы Украина вышла из войны, став сильнее, чем прежде. Поэтому мы предлагаем Украине помощь также в проведении реформ, необходимых для присоединения к Европейскому союзу.

Россия должна заплатить за свои деяния. „Мы должны добиться того, чтобы организаторов преступления агрессии призвали к международной ответственности, доказательства будут cобраны“, - сказала Каллас.