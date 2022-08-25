Торговые центры с высококачественной вентиляцией теперь отмечены знаком „У нас чистый воздух“

Союз торговцев Эстонии совместно с Департаментом защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) разработали специальный знак „У нас чистый воздух“ („Meil on puhas õhk“), чтобы отметить те торговые центры, которые вложили значительные средства в улучшение качества воздуха и заботятся о здоровье своих клиентов и работников, которые находятся в здании в течение долгих часов.

Торговые центры, получившие этот знак, следят за качеством воздуха в режиме реального времени. Разработанная для этой цели технология непрерывно измеряет чистоту воздуха в сотнях точек по всему центру и реагирует, как только уровень CO2 в какой-либо точке превысит рекомендуемый предел. Поэтому воздух в торговых центрах, получивших знак чистого воздуха, почти такой же свежий и чистый, как и под открытым небом.

Члены Союза торговцев и раньше активно искали решения для предотвращения распространения вируса COVID-19. За последние два года Союз торговцев также неоднократно и по собственной инициативе заключал соглашения, такие как проверка ношения масок в магазинах или руководство кампаниями по продажам в интернете. Сейчас, в связи с приближением осенне-зимнего сезона, когда много времени проводится в помещениях, Союз торговцев обращает внимание на важность вентиляции. „В вопросах качества воздуха мы тесно сотрудничали с Департаментом защиты прав потребителей и технического надзора, который помогал торговым центрам проверить, соответствуют ли воздухообменное оборудование и его настройки самым высоким государственным требованиям и рекомендациям. Они, в свою очередь, были разработаны в сотрудничестве с учеными Таллиннского технического университета (TalTech). Мы призываем прочие учреждения и отрасли также обеспечить эффективную вентиляцию помещений, тем самым защищая здоровье как клиентов, так и работников“, – сказала глава Союза торговцев Неле Пейл.