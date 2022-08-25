Торговые центры с высококачественной вентиляцией теперь отмечены знаком „У нас чистый воздух“(2)
Крупнейшие торговые центры Эстонии инвестируют в вентиляционное оборудование, чтобы обеспечить высочайшее качество воздуха, и вкладывают деньги и усилия в организацию образцового воздухообмена.
Союз торговцев Эстонии совместно с Департаментом защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) разработали специальный знак „У нас чистый воздух“ („Meil on puhas õhk“), чтобы отметить те торговые центры, которые вложили значительные средства в улучшение качества воздуха и заботятся о здоровье своих клиентов и работников, которые находятся в здании в течение долгих часов.
Знаком чистого воздуха отмечены торговые центры Viru, Kristiine, Ülemiste, Rocca al Mare, Mustamäe, Viimsi, Astri, Fama и Pärnu, а также Tartu Kaubamaja и Lõunakeskus.
Торговые центры, получившие этот знак, следят за качеством воздуха в режиме реального времени. Разработанная для этой цели технология непрерывно измеряет чистоту воздуха в сотнях точек по всему центру и реагирует, как только уровень CO2 в какой-либо точке превысит рекомендуемый предел. Поэтому воздух в торговых центрах, получивших знак чистого воздуха, почти такой же свежий и чистый, как и под открытым небом.
Члены Союза торговцев и раньше активно искали решения для предотвращения распространения вируса COVID-19. За последние два года Союз торговцев также неоднократно и по собственной инициативе заключал соглашения, такие как проверка ношения масок в магазинах или руководство кампаниями по продажам в интернете. Сейчас, в связи с приближением осенне-зимнего сезона, когда много времени проводится в помещениях, Союз торговцев обращает внимание на важность вентиляции. „В вопросах качества воздуха мы тесно сотрудничали с Департаментом защиты прав потребителей и технического надзора, который помогал торговым центрам проверить, соответствуют ли воздухообменное оборудование и его настройки самым высоким государственным требованиям и рекомендациям. Они, в свою очередь, были разработаны в сотрудничестве с учеными Таллиннского технического университета (TalTech). Мы призываем прочие учреждения и отрасли также обеспечить эффективную вентиляцию помещений, тем самым защищая здоровье как клиентов, так и работников“, – сказала глава Союза торговцев Неле Пейл.
Профессор Ярек Курницкий из TalTech еще ранее неоднократно подтверждал, что хорошая вентиляция предотвращает распространение как вируса COVID-19, так и так называемых „обычных“ простудных заболеваний, подчеркивая, что риск заражения в хорошо вентилируемом помещении может быть даже в пять раз ниже, чем в случае с недостаточной вентиляцией. Больше внимания качеству воздуха в помещениях стало уделяться именно из-за последствий пандемии. „Я отдаю должное этой инициативе торговых центров, поскольку эффективный воздухообмен особенно важен в людных местах. Хотелось бы, чтобы вклад торговых центров в это послужил примером при приведении в порядок вентиляции зданий учебных заведений“, – сказал Курницкий.
Департамент защиты прав потребителей и технического надзора еще в начале пандемии составил инструкцию по настройке инженерно-технических систем общественных зданий таким образом, чтобы максимально предотвратить распространение вируса, а также выборочно проверял соблюдение требований. „Повышение уровня риска заражения вирусом требует использования большей вентиляции с помощью наружного воздуха. Отныне это сертифицируется знаком чистого воздуха в торговых центрах“, – подтвердила генеральный директор TTJA Кристи Тальвинг. „Мы надеемся, что в рамках рассматриваемого пилотного проекта появятся передовые методы как мониторинга климата в помещениях, так и экономии затрат на энергию, которые можно было бы распространить на другие отрасли и типы зданий“, – добавила Тальвинг.
Знак чистого воздуха защищен авторским правом и принадлежит Союзу торговцев Эстонии. Правление союза предоставляет право использования знака тем предприятиям, которые подали соответствующее заявление и получили письменное подтверждение того, что их вентиляция соответствует требованиям к образцовому воздухообмену, описанным департаментом.