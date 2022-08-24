Звезда украинского спорта в День независимости страны: Мир, пожалуйста, не забывайте о нас!

Украине уже полгода приходится воевать с Россией. Хотя российская агрессия была резко и широко осуждена во всем мире, Шевченко просит о дальнейшей поддержке.

„У нас только одно направление. Мы должны выиграть эту войну и начать восстанавливать страну“, — сказал экс-футболист CNN.

45-летний Шевченко работает в организации UNITED24, которая собирает деньги для Украины и пытается всячески поддержать страну. По данным CNN, эта организация уже собрала около 166 миллионов евро.

„Нам не нужно забывать о том, что происходит в Украине. Русские продолжают бомбить, а война не прекращается. Украинскому народу нужна невероятная поддержка всего мира. Пожалуйста, не забывайте о нас. Нам нужна ваша помощь.“, — умолял Шевченко.

Шевченко – один из самых известных украинцев. В 2004 году экс-нападающий был признан лучшим футболистом мира. После окончания весьма успешной спортивной карьеры работал также главным тренером сборной Украины по футболу.

Сегодня, 24 августа, в Украине День Независимости.