Звезда украинского спорта в День независимости страны: Мир, пожалуйста, не забывайте о нас!(3)
Легенда украинского футбола Андрей Шевченко дал интервью CNN, в котором подчеркнул, что мир не должен забывать его родину.
Украине уже полгода приходится воевать с Россией. Хотя российская агрессия была резко и широко осуждена во всем мире, Шевченко просит о дальнейшей поддержке.
„У нас только одно направление. Мы должны выиграть эту войну и начать восстанавливать страну“, — сказал экс-футболист CNN.
45-летний Шевченко работает в организации UNITED24, которая собирает деньги для Украины и пытается всячески поддержать страну. По данным CNN, эта организация уже собрала около 166 миллионов евро.
„Нам не нужно забывать о том, что происходит в Украине. Русские продолжают бомбить, а война не прекращается. Украинскому народу нужна невероятная поддержка всего мира. Пожалуйста, не забывайте о нас. Нам нужна ваша помощь.“, — умолял Шевченко.
Шевченко – один из самых известных украинцев. В 2004 году экс-нападающий был признан лучшим футболистом мира. После окончания весьма успешной спортивной карьеры работал также главным тренером сборной Украины по футболу.
Сегодня, 24 августа, в Украине День Независимости.