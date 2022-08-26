26.08.2022, 08:56
Нашествие медуз на эстонских пляжах для купающихся опасности не представляет
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Появление в водах Эстонии медуз-аурелий вызвано более соленой водой, выбрасываемой в Балтийское море из Датских проливов при сильном западном ветре, - пишет Eesti Ekspress.
По словам морского биолога Йонне Котта, это обычное явление, встречающееся каждый год в августе-сентябре на побережье эстонских островов, где вода более соленая. Однако на материковых пляжах у Финского залива это происходит раз или два в десятилетие.