Новости Эстонии
26.08.2022, 08:56

Нашествие медуз на эстонских пляжах для купающихся опасности не представляет

 
БЕЗОПАСНОСТНО: детей забавляют аурелии, но дети не особенно часто берут их в руки
БЕЗОПАСНОСТНО: детей забавляют аурелии, но дети не особенно часто берут их в руки
ФОТО: Erakogu

Появление в водах Эстонии медуз-аурелий вызвано более соленой водой, выбрасываемой в Балтийское море из Датских проливов при сильном западном ветре, - пишет Eesti Ekspress.

По словам морского биолога Йонне Котта, это обычное явление, встречающееся каждый год в августе-сентябре на побережье эстонских островов, где вода более соленая. Однако на материковых пляжах у Финского залива это происходит раз или два в десятилетие.

„Их появлению благоприятствует особенно теплое лето“, — сказал Котта Eesti Ekspres.

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