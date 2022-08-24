Эстонские тхэквондисты завоевывают медали ЧЕ в Тондираба

Если в день открытия соревнований по тхэквондо состязались дети, то во второй день чемпионата на ковер вышли кадеты. Среди детей серебряные медали завоевали эстонские спортсменки Марие Маюри и Алия Ламдари Алауи, а обладателями бронзовых медалей стали Анна Беликова и Алексей Задорин. Бронзовую медаль среди кадетов завоевала для Эстонии Сяде Вахер.

На соревнованиях представлены спортсмены из 51 страны, в том числе и из-за пределов Европы (из Саудовской Аравии, Египта, Эквадора, Ганы, Гвинеи-Биссау, Фарерских островов, Индии, Ирана, Израиля, Казахстана, Лесото, Сомали, Узбекистана, Пуэрто-Рико и Тайпей). Эстонию на соревнованиях представляют 27 спортсменов.

Соревнования по тхэквондо будут проходить в ледовом холле Тондираба до 26 августа.

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