Новости Эстонии
24.08.2022, 14:25

ФОТО ЧИТАТЕЛЕЙ | Вчера в Эстонии наблюдались красивые асперитовые облака – что это такое?

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Вормси 23.08
Вормси 23.08
ФОТО: Karl Mager/Keskkonnaagentuur/Facebook

По сообщению метеослужбы, вчера на островах Западной Эстонии были замечены великолепные асперитовые облака — мы выяснили, как они образуются, - пишет Forte.

Руководитель отдела наблюдений за погодой Агентства окружающей среды Мийна Крабби пояснила Forte, что вчера над Эстонией прошел теплый фронт, перед этим повысилась влажность и произошло волновое движение воздуха.

„В результате могут возникать беспорядочные волнистые облака“, — сказала Крабби, отметив, что это не очень распространенный тип облаков.

Википедия объясняет, что асперитас (с лат. — „шероховатость“) особенная черта некоторых облаков, представляющая собой выраженные волнистые структуры в нижней их части, что в сочетании с неоднородной толщиной и освещением может придавать облакам необычный и устрашающий вид. В период до включения в Международную классификацию облаков такие облака получили широкую известность под названием undulatus asperatus.

Если вы тоже вчера сфотографировали эти облака, вы можете поделиться ими с читателями Forte, отправив фотографии на адрес forte@delfi.ee

Некоторые снимки уже пришли, вот они:

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