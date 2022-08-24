МНЕНИЕ | Путин и Дугин постарались отменить не только Украину, но и весь мир

Я помню, как в конце 90-х случайно оказался на лекции Дугина, посвященной ангельским сущностям. Это была совершенно невыносимая заумь, посвященная главным образом образу Люцифера (падшего ангела) с обширными цитатами из Алистера Кроули. В зале сидело человек двадцать людей неопределенного возраста и пола – я тогда еще подумал, что, возможно, они тоже были падшими ангельскими сущностями, пришедшими послушать лекцию про себя. В середине нулевых я встретил Дугина на концерте Current 93 в Икре. Он нежно любил британский апокалиптик-фолк за их приверженность наци-сатанизму. Как видимо и его дочь Дарья (видел недавно пост о том, как она зиговала на московском концерте Death in June). Про Coil Дугин говорил в интервью: „До того, как евразийство приобрело популярность, мы хотели перетащить Coil в Россию и поселить их у нас, дабы пропагандировать при их содействии наши идеи. К сожалению, власти выбрали Жерара Депардье, решив, что Coil слишком маргинальны“. Нетрадиционная ориентация британских музыкантов традиционалиста Дугина тогда не смущала. В те же нулевые я посетил летний лагерь Евразийского союза молодежи. Для этого был арендован корпус полуразрушенного пансионата под Звенигородом. Молодежи было немного, человек тридцать-сорок. Многие в косоворотках, поскольку Дугин тогда уже смекнул, что стратегия наци-сатанизма не имеет больших перспектив в современной России, и объявил себя старообрядцем. Перед едой кругломордый бородач провозглашал басом: „Ангелы во трапезу!“ и присутствующие крестились. Ночью на берегу Москвы-реки молодежь выстроилась в ряд с зажженными факелами, чтобы дать присягу евразийца. Дугин тогда обожал черную магию, обряды, ритуалы, которых так много в кроулианстве, – на этой почве он сошелся с Курехиным и зажег его фашистскими идеями (а в конце концов и сжег). Текст присяги был напыщенным и не лишенным поэтичности, помню, что слово „Воля“ звучало там еще чаще, чем проклятия либералам-атлантистам. „Воля и ум, воля и ум“ - хором повторяли за Дугиным тщедушные юноши и девушки. Это напоминало бы „Триумф воли“, если бы не далекая от арийских идеалов внешность юных евразийцев. Я тогда, конечно, не предполагал, что забавный постмодернистский культ станет когда-нибудь идеологическим мэйнстримом, и к 2022 году в эту секту будет вовлечена вся страна.