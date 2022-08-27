ПОДКАСТ | Русский театр Эстонии без России, но с европейскими идеями

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0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 2 1x Русский театр в Эстонии: как жить без России? 1x 0.25

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Светлана Янчек до поста директора Русского театра Эстонии возглавляла фестиваль „Золотая маска Эстонии“. В Таллинн приезжали лучшие российские театры, выступали первые лица театральной сцены России. После начала войны 24 февраля все изменилось. Изменится ли Русский театр в Эстонии? Пойдет ли эстонская публика на русскоязычные постановки?

„С „Золотой маской“ мы пережили 2007 год - Бронзовую ночь. Я бы не сказала, что эстонская аудитория уменьшилась на российских спектаклях. Люди приходят не в русский или в эстонский театр, они приходят в хороший театр. Поскольку в театре, в отличие от кино, спектакли играют долго, зрители все время ищут новые темы, смыслы. Важно угадать желание публики“, - ответила Янчек.

По ее словам, театральная публика хочет видеть то, о чем она думает. „Публика всегда думает о болезненных темах, которые нас окружают. Понятно, про электричество спектакль не поставишь. Но у нас будет постановка „Мальчик, который видит в темноте“. Это современная пьеса автора из Латвии - Расы Бугавичюте-Пеце. Эта история о том, что обстоятельства жизни бывают настолько трудными, что ты их исправить не можешь. В жизни многих людей есть проблемы, которые не решатся никогда. Но зритель в зале видит, что с неразрешимыми ситуациями можно жить и быть счастливым. Ведь главный герой вырос в семье слепых людей, он был проводником для своей семьи. Потом оказывается, что эти люди очень трогательные, смешные, они живут полноценной жизнью. Не имея зрения, они больше чувствуют человека, его „видят“, чем человек со зрением. Это духоподьемная история, в которой мы нуждаемся.

Потом у нас будет спектакль „Императорский безумец“ по мотивам произведения Яана Кросса, режиссер Юлия Ауг. Тема постановки очень важная - личный выбор, гражданский долг, должны ли мы быть героями. Герои внушают надежду, что мир идет не по кругу, а вверх.