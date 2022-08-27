ПОДКАСТ | Русский театр Эстонии без России, но с европейскими идеями(3)
Директор Русского театра в Эстонии Светлана Янчек рассказала в подкасте RusDelfi о жизни театра на фоне войны.
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Светлана Янчек до поста директора Русского театра Эстонии возглавляла фестиваль „Золотая маска Эстонии“. В Таллинн приезжали лучшие российские театры, выступали первые лица театральной сцены России. После начала войны 24 февраля все изменилось. Изменится ли Русский театр в Эстонии? Пойдет ли эстонская публика на русскоязычные постановки?
„С „Золотой маской“ мы пережили 2007 год - Бронзовую ночь. Я бы не сказала, что эстонская аудитория уменьшилась на российских спектаклях. Люди приходят не в русский или в эстонский театр, они приходят в хороший театр. Поскольку в театре, в отличие от кино, спектакли играют долго, зрители все время ищут новые темы, смыслы. Важно угадать желание публики“, - ответила Янчек.
По ее словам, театральная публика хочет видеть то, о чем она думает. „Публика всегда думает о болезненных темах, которые нас окружают. Понятно, про электричество спектакль не поставишь. Но у нас будет постановка „Мальчик, который видит в темноте“. Это современная пьеса автора из Латвии - Расы Бугавичюте-Пеце. Эта история о том, что обстоятельства жизни бывают настолько трудными, что ты их исправить не можешь. В жизни многих людей есть проблемы, которые не решатся никогда. Но зритель в зале видит, что с неразрешимыми ситуациями можно жить и быть счастливым. Ведь главный герой вырос в семье слепых людей, он был проводником для своей семьи. Потом оказывается, что эти люди очень трогательные, смешные, они живут полноценной жизнью. Не имея зрения, они больше чувствуют человека, его „видят“, чем человек со зрением. Это духоподьемная история, в которой мы нуждаемся.
Потом у нас будет спектакль „Императорский безумец“ по мотивам произведения Яана Кросса, режиссер Юлия Ауг. Тема постановки очень важная - личный выбор, гражданский долг, должны ли мы быть героями. Герои внушают надежду, что мир идет не по кругу, а вверх.
Также будет спектакль „Обыкновенное чудо“. Я думаю, для людей важна не только актуальность театра, но и поддержка театра. Главное действующее лицо в этой постановке - театр, идеи театра, создатели театра. Мы хотим показать, что театр может быть интересным, даже когда у него есть какие-то каноны. Всегда к произведению можно подойти по новому. Там есть волшебник, который творит мир. Он создает свой жизненный театр. Там есть медведь, которого только любовь сделает человеком“.
Актриса Чулпан Хаматова теперь живет и работает в Риге. Приедут ли к нам именитые актеры или режиссеры?
„Чулпан Хаматова плотно занята, она начинает репетировать два спектакля у Алвиса Херманиса. Это серьезная нагрузка. Плюс она выступает со своими спектаклями. Я думаю, у нее большая нагрузка, поэтому это не позволяет пригласить ее в Таллинн и вписать в жизнь Русского театра Эстонии.
Мы плотно общаемся с Иваном Вырыпаевым. Его пьесу будут ставить в Литве, потом он хочет сделать это и в других странах Европы, привлекая российских артистов. Моим условием было участие наших актеров, чтобы это не был чисто гостевой театр. Мне кажется, совместная работа актеров из разных стран будет полезна и будет работать на общий успех.
Еще мы вели переговоры с Тимофеем Кулябиным. Это мировое имя, он ставит оперные и драматические спектакли по всей Европе. Если все у нас получится, то Тимофей начнет репетировать одну пьесу в нашем театре в мае следующего года.
Сейчас невозможно позвать ни актеров, ни режиссеров из России для работы в Русском театре. Принят пакет санкций, который не позволяет это сделать. Мы позвали актеров, у которых есть израильское гражданство, наши приглашенные актеры - у них есть вид на жительство или гражданство Эстонии.
С режиссерами сложнее. Но у нас будет работать Юлия Ауг, Андрес Попов, Артем Гареев, Дмитрий Петренко, Филипп Лось. В будущем будем исходить из предлагаемых обстоятельств. Одно можно сказать точно, после 24 февраля, российские режиссеры не будут основной частью постановочных бригад в Эстонии“, - резюмировала Янчек.
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