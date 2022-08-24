24.08.2022, 12:59
ФОТО | Двукратная чемпионка Уимблдона объявила о помолвке со своим тренером
ФОТО: | Erakogu
Двукратная чемпионка Уимблдона по теннису Петра Квитова из Чехии, сообщила, что выходит замуж за собственного тренера Иржи Ванека.
32-летняя Квитова сообщила радостную новость спустя три дня после поражения в финале турнира WTA в Цинциннати.
„Хотели поделиться с вами хорошими новостями, ребята… Я сказала „да“ в своем особенном месте,“ — написала теннесистка под фотографией с Ванеком в теннисном центре Уимблдон.
Квитова и Ванек начали совместную работу в 2016 году.