ФОТО | Двукратная чемпионка Уимблдона объявила о помолвке со своим тренером

32-летняя Квитова сообщила радостную новость спустя три дня после поражения в финале турнира WTA в Цинциннати.

„Хотели поделиться с вами хорошими новостями, ребята… Я сказала „да“ в своем особенном месте,“ — написала теннесистка под фотографией с Ванеком в теннисном центре Уимблдон.