Теннис
24.08.2022, 12:59

ФОТО | Двукратная чемпионка Уимблдона объявила о помолвке со своим тренером

 
Иржи Ванек и Петра Квитова
Иржи Ванек и Петра Квитова
ФОТО: Twitter | Erakogu

Двукратная чемпионка Уимблдона по теннису Петра Квитова из Чехии, сообщила, что выходит замуж за собственного тренера Иржи Ванека.

32-летняя Квитова сообщила радостную новость спустя три дня после поражения в финале турнира WTA в Цинциннати.

„Хотели поделиться с вами хорошими новостями, ребята… Я сказала „да“ в своем особенном месте,“ — написала теннесистка под фотографией с Ванеком в теннисном центре Уимблдон.

Квитова и Ванек начали совместную работу в 2016 году.

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