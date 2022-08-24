Индрек Таранд задержан за рулем в уголовно наказуемой степени опьянения и временно отстранен от работы в МИД

Полиция подтвердила, что у 58-летнего мужчины выявили уголовно наказуемую степень опьянения и задержали.



Таранд попадается за рулем в пьяном виде не впервые. В 2002 году ему пришлось отказаться от должности канцлера Министерства иностранных дел из-за вождения в пьяном виде - в июне того года его задержали за рулем с уровнем алкоголя в крови в 1,07 промилле и немедленно уволили.

Будет ли очередная езда в пьяном виде стоить ему должности на этот раз, пока неизвестно. Несмотря на то, что Таранд занимает должность замглавы посольства Эстонии в Минске, он до сих пор не приступил к исполнению своих обязанностей в Беларуси.

МИД сообщил, что инициирует дисциплинарное производство в отношении Таранда. На время производства он будет временно отстранен от работы.