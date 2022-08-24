Индрек Таранд задержан за рулем в уголовно наказуемой степени опьянения и временно отстранен от работы в МИД(40)
Этой ночью в 1:30 на площади Исландии в центре Таллинна полицейские проверили водителя, у которого подозревали алкогольное опьянение. Как стало известно Delfi, им оказался дипломат и замглавы посольства Эстонии в Минске Индрек Таранд.
Полиция подтвердила, что у 58-летнего мужчины выявили уголовно наказуемую степень опьянения и задержали.
Таранд попадается за рулем в пьяном виде не впервые. В 2002 году ему пришлось отказаться от должности канцлера Министерства иностранных дел из-за вождения в пьяном виде - в июне того года его задержали за рулем с уровнем алкоголя в крови в 1,07 промилле и немедленно уволили.
Будет ли очередная езда в пьяном виде стоить ему должности на этот раз, пока неизвестно. Несмотря на то, что Таранд занимает должность замглавы посольства Эстонии в Минске, он до сих пор не приступил к исполнению своих обязанностей в Беларуси.
МИД сообщил, что инициирует дисциплинарное производство в отношении Таранда. На время производства он будет временно отстранен от работы.