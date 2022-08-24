Жуткая история: тренер призера ОИ в прыжках в воду насиловал его 14 лет

Решился и прыгун в воду Ян Хемпель. Призер Олимпийских игр и чемпионата мира, чемпион Европы стал героем документального фильма телеканала ARD. В нем немец признался, что подвергался насилию со стороны тренера Вернера Лангера с 11 лет. Надругательства продолжались до 1996 года, пишет Sport24.

— Он никогда не упускал возможности, чтобы дать волю своим желаниям и потребностям.

Лангер, по словам Хемпеля, позволял себе все, что хотел. Насилие было даже перед началом соревнований на Играх-1992 в Барселоне. Преступление произошло в туалете. Дать отпор тренеру прыгун в воду смог только спустя четыре года перед Олимпиадой в Атланте. О злоупотреблениях Лангера знал напарник Хемпеля Хейко Мейер, но не представлял, что все настолько серьезно.

— Надеюсь, Ян сможет обрести покой.

Ассоциации водных видов спорта Германии (DSV) тоже было обо всем известно, но там заняли позицию бездействия. Хемпелю же намекнули, что лучше бы молчать, если он не хочет поставить под удар свой вид спорта и себя.

— Все молчали до сегодняшнего дня. Я думаю, что мы обязаны говорить об этом другим, в том числе и на будущее.

Узнать о том, что происходило между Лангером и Хемпелем от тренера мы уже не можем. Специалист покончил жизнь самоубийством в 2001 году. Тем не менее федерация не собирается забивать на насилие в водных видах спорта в стране только из-за того, что обвиняемого нет в живых. Главный тренер сборной Лутц Бушков уже отстранен от работы, потому что факты указывают на то, что он покрывал Лангера.

„Документальный фильм показывает, что культура молчания должна быть нарушена. Спорт должен быть безопасным местом, где дети и молодежь особенно защищены. Мы ожидаем, что все дела будут рассмотрены полностью“, — заявил президент Конфедерации олимпийских видов спорта Германии (DOSB) Томас Вайкерт.